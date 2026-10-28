가수 서인영이 전남편과의 결혼식에서 신랑 측 하객이 단 5명뿐이었다고 처음 고백했다. 당시 결혼식에 참석한 사람들마저 두 사람의 이혼을 예상했다는 이야기를 전해 들었다며 뒤늦게 결혼식 비화를 공개했다.
지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹 예능 '살롱드립'의 새 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 서인영은 자신을 둘러싼 각종 이슈부터 이혼과 재혼을 앞둔 근황까지 솔직하게 이야기했다. 서인영은 자신의 이름을 인터넷에 검색해 보느냐는 질문에 "무당들이 난리 났더라. '서인영'을 치면 욕한 것과 무당밖에 안 나온다. 그다음이 이혼"이라고 답했다. 이어 "맞는 것도 있지만, 그건 누가 봐도 '내가 점을 봐도 되겠다' 싶은 내용이다. 한 성깔 한다는 것"이라며 "그건 점이 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 점술가들의 예측 가운데 실제로 들어맞은 내용으로는 이혼을 꼽았다. 다만 서인영은 "솔직히 그것도 신뢰가 안 간다"며 "내가 이혼할 걸 결혼식장에서 모든 사람이 알았다고 하더라"고 밝혔다. 그는 "왜냐하면 신랑 측에서 하객이 5명밖에 안 왔다"며 "이건 처음 얘기하는 것"이라고 덧붙였다. 서인영은 "잘 살았으면 좋겠다"며 "각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 거니까, 지금 너무 행복하다"고 말했다.
서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 약 1년 만에 파경을 맞았다. 이후 올해 하반기 재혼 소식을 알렸다. 예비 신랑은 6세 연상인 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피의 최지훈 대표로, 두 사람은 지인의 소개를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 27일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 웹 예능 '살롱드립'의 새 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 서인영은 자신을 둘러싼 각종 이슈부터 이혼과 재혼을 앞둔 근황까지 솔직하게 이야기했다. 서인영은 자신의 이름을 인터넷에 검색해 보느냐는 질문에 "무당들이 난리 났더라. '서인영'을 치면 욕한 것과 무당밖에 안 나온다. 그다음이 이혼"이라고 답했다. 이어 "맞는 것도 있지만, 그건 누가 봐도 '내가 점을 봐도 되겠다' 싶은 내용이다. 한 성깔 한다는 것"이라며 "그건 점이 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 점술가들의 예측 가운데 실제로 들어맞은 내용으로는 이혼을 꼽았다. 다만 서인영은 "솔직히 그것도 신뢰가 안 간다"며 "내가 이혼할 걸 결혼식장에서 모든 사람이 알았다고 하더라"고 밝혔다. 그는 "왜냐하면 신랑 측에서 하객이 5명밖에 안 왔다"며 "이건 처음 얘기하는 것"이라고 덧붙였다. 서인영은 "잘 살았으면 좋겠다"며 "각자 인생에서 서로 잘 살면 되는 거니까, 지금 너무 행복하다"고 말했다.
서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 약 1년 만에 파경을 맞았다. 이후 올해 하반기 재혼 소식을 알렸다. 예비 신랑은 6세 연상인 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피의 최지훈 대표로, 두 사람은 지인의 소개를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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