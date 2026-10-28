신기루가 현조 군의 애정을 독차지했다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

신기루가 현조 군의 애정을 독차지했다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

코미디언 신기루가 이은형·강재준 부부의 아들 현조 군 하원에 도전한 가운데 현조의 애정을 독차지했다.지난 27일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '기루이모랑 하원하기루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 신기루는 이은형과 함께 현조 군을 마중 나가며 생애 첫 아이 하원 도우미로 나섰다. 이동하는 차 안에서 신기루는 "현조를 데리러 간다고 생각하니까 신기하다. 너무 긴장된다"며 설레는 마음을 고백했다.이어 "제일 잘못될 경우는 현조가 보자마자 울기 시작하는 것"이라며 걱정을 내비쳤다. 그러면서도 신기루는 "오늘은 최대한 진한 색을 빼고 노란색으로 푸근하게 입었다"고 의상까지 신경 쓴 비하인드를 공개했다.어린이집에 도착하자 현조 군은 신기루를 보고 걸음을 뒤로 물러서며 경계하는 모습을 보였다. 신기루는 "왜 도망가? 왜 도망가?"라며 씁쓸해했고 이은형은 웃음을 터뜨렸다.신기루는 현조 군이 가장 좋아하는 딸기 간식 카드를 꺼내 들었다. 그는 "이모랑 딸기 사러 가자"고 다정하게 다가가자 현조 군은 손을 꼭 잡고 함께 발걸음을 옮겼다.강재준이 현조 군에게 "아빠가 좋아? 이모가 좋아?"라고 묻자, 망설임 없이 이모를 선택해 놀라움을 자아냈다. 이에 강재준은 "아빠는 도대체 누구랑 비교해야 하냐. 최하위야, 진짜"라며 씁쓸한 웃음을 지었다.집에 도착한 후에도 훈훈한 기류는 이어졌다. 현조 군은 신기루를 '루 이모'라는 애칭으로 기억해 렀고, 신기루는 "소름 돋았어. 기억하고 있어"라며 감격했다.식사 자리에서 현조 군이 신기루의 음식을 챙기자 신기루는 "얘가 나를 챙기네"라고 언급했다. 심지어 현조 군이 신기루와 함께 자겠다고 하자 "이모가 다 사줄게. 진짜 하고 싶은 거 있어도 얘기해 줘"라고 말했다. 이은형은 설명란을 통해 현조가 밤마다 신기루를 찾으며 잠들었다고 덧붙였다.이은형과 강재준은 2017년 결혼했다. 2024년 첫 아들 현조 군을 얻었다. 가족의 일상을 유튜브를 통해 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr