'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA
'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA
배우 추영우와 김소현의 로맨스에 다시 위기가 찾아왔다.

지난 27일 방송된 ENA 월화드라마 '연애박사' 8회는 시청률 2.7%를 기록했다. 첫 방송 이후 4주째 2%대에서 벗어나지 못하며 좀처럼 반등하지 못하고 있다.

이날 방송에서는 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 가족의 반대와 진로 문제 등 현실적인 갈등에 부딪히는 모습이 그려졌다.

박민재는 임유진의 집 근처에서 그의 가족인 임유성(김민석 분)과 마주쳤다. 임유성은 두 사람의 관계를 추궁하던 중 박민재가 한쪽 다리를 잃고 의족을 착용하고 있다는 사실을 알게 됐다. 이후 다시 박민재를 찾아온 임유성은 임유진과 헤어질 것을 요구했다.

그러나 박민재는 물러서지 않았다. 그는 "마음에 보답하기 위해서 최선을 다 할거고요. 저 다른 건 포기해도 유진이는 절대 포기 안 합니다"라며 관계를 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 이후 미국 대학의 박사후연구원 채용 제안을 거절하는 메일까지 보내며 임유진과의 미래를 선택했다.
'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA
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두 사람 사이에도 갈등이 생겼다. 임유진은 김세진(임진효 분)과의 카드 게임에서 승리하기 위해 수학과 교수 이지훈을 찾아가 조언을 구했다. 하지만 게임 도중 박민재가 나타나면서 상황이 달라졌다. 자신과의 관계를 걸고 내기를 벌였다는 사실을 알게 된 박민재는 분노했고, 임유진 역시 억울함을 호소하며 맞섰다.

서로의 입장을 이해하지 못한 채 언쟁을 벌이던 두 사람은 결국 감정이 상했다. 임유진은 "결국 내가 진 거네"라는 말을 남기고 자리를 떠났다.

박민재가 미국행을 포기한 사실도 갈등의 원인이 됐다. 안재홍 교수(이창훈 분)는 어렵게 얻은 기회를 거절한 이유를 물었지만 박민재는 아직 준비가 되지 않았다며 답을 피했다.
'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA
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이후 임유진은 자신 때문에 박민재가 미국행을 포기한 것은 아닌지 걱정하며 그를 찾아갔다. 박민재는 앞서 임유진이 남긴 말이 이별을 뜻하는 것인지 확인했고 단순히 화가 나서 한 말이었다는 대답에 안도했다.

박민재는 "난 그냥 너한테 최선을 다하고 싶어"라며 미국행을 포기한 이유를 설명했다. 그러나 임유진은 박민재가 자신 때문에 꿈을 접는 것을 원하지 않았다. 오히려 더 나은 사람이 되어 기다리겠다며 그의 도전을 응원했다.

방송 말미에는 사계절이 지난 뒤의 모습이 공개됐다. 공항에서 누군가를 기다리던 임유진이 반갑게 맞이한 사람은 박민재가 아닌 이지훈이었다. 예상과 다른 두 사람의 만남이 그려지면서 이후 전개에 궁금증을 더했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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