'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA

'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA

'연애박사' 8회가 방송됐다. / 사진=ENA

배우 추영우와 김소현의 로맨스에 다시 위기가 찾아왔다.지난 27일 방송된 ENA 월화드라마 '연애박사' 8회는 시청률 2.7%를 기록했다. 첫 방송 이후 4주째 2%대에서 벗어나지 못하며 좀처럼 반등하지 못하고 있다.이날 방송에서는 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 가족의 반대와 진로 문제 등 현실적인 갈등에 부딪히는 모습이 그려졌다.박민재는 임유진의 집 근처에서 그의 가족인 임유성(김민석 분)과 마주쳤다. 임유성은 두 사람의 관계를 추궁하던 중 박민재가 한쪽 다리를 잃고 의족을 착용하고 있다는 사실을 알게 됐다. 이후 다시 박민재를 찾아온 임유성은 임유진과 헤어질 것을 요구했다.그러나 박민재는 물러서지 않았다. 그는 "마음에 보답하기 위해서 최선을 다 할거고요. 저 다른 건 포기해도 유진이는 절대 포기 안 합니다"라며 관계를 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 이후 미국 대학의 박사후연구원 채용 제안을 거절하는 메일까지 보내며 임유진과의 미래를 선택했다.두 사람 사이에도 갈등이 생겼다. 임유진은 김세진(임진효 분)과의 카드 게임에서 승리하기 위해 수학과 교수 이지훈을 찾아가 조언을 구했다. 하지만 게임 도중 박민재가 나타나면서 상황이 달라졌다. 자신과의 관계를 걸고 내기를 벌였다는 사실을 알게 된 박민재는 분노했고, 임유진 역시 억울함을 호소하며 맞섰다.서로의 입장을 이해하지 못한 채 언쟁을 벌이던 두 사람은 결국 감정이 상했다. 임유진은 "결국 내가 진 거네"라는 말을 남기고 자리를 떠났다.박민재가 미국행을 포기한 사실도 갈등의 원인이 됐다. 안재홍 교수(이창훈 분)는 어렵게 얻은 기회를 거절한 이유를 물었지만 박민재는 아직 준비가 되지 않았다며 답을 피했다.이후 임유진은 자신 때문에 박민재가 미국행을 포기한 것은 아닌지 걱정하며 그를 찾아갔다. 박민재는 앞서 임유진이 남긴 말이 이별을 뜻하는 것인지 확인했고 단순히 화가 나서 한 말이었다는 대답에 안도했다.박민재는 "난 그냥 너한테 최선을 다하고 싶어"라며 미국행을 포기한 이유를 설명했다. 그러나 임유진은 박민재가 자신 때문에 꿈을 접는 것을 원하지 않았다. 오히려 더 나은 사람이 되어 기다리겠다며 그의 도전을 응원했다.방송 말미에는 사계절이 지난 뒤의 모습이 공개됐다. 공항에서 누군가를 기다리던 임유진이 반갑게 맞이한 사람은 박민재가 아닌 이지훈이었다. 예상과 다른 두 사람의 만남이 그려지면서 이후 전개에 궁금증을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr