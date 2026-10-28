배우 양희경이 의절했던 외아들 이한위와 재회한다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

배우 양희경이 의절했던 외아들 이한위와 재회한다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

배우 양희경이 의절했던 외아들 이한위와 재회한다.28일 방송되는 KBS1 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 23회에서는 최순덕(양희경 분)이 오랜 시간 연락을 끊고 지냈던 아들 강학성(이한위 분)과 다시 마주하는 모습이 그려진다.앞서 최순덕은 바람을 피우고 집을 나간 강학성과 의절했다. 이후 강학성은 택시 손님으로 만난 강다미(정민아 분)의 지갑을 돌려주러 갔다가 우연히 최순덕과 마주쳤다. 강학성은 어머니를 보자마자 도망쳤고, 최순덕은 그런 아들을 뒤쫓았다.이날 방송에서 두 사람은 결국 재회한다. 오랜만에 아들의 근황을 들은 최순덕은 답답한 마음을 감추지 못하고 분노를 쏟아낸다. 급기야 강학성에게 차가운 경고까지 남긴다.조미미(김희정 분)의 건강에도 이상 신호가 나타난다. 조미미는 강다미의 결혼 자금으로 강대치(김종훈 분)의 빚을 갚아주려던 상황에서 갑작스러운 어지럼증을 호소했다.결국 주경호(공정환 분)의 병원을 찾은 조미미는 자신의 상태를 확인받는다. 주경호가 창백해진 조미미를 걱정하는 사이, 병원에서 근무하는 박지영(조미령 분)은 몸을 숨긴 채 두 사람의 대화를 엿듣는다.전진희(강경헌 분)와 차인성(남성진 분)은 황금순(김영옥 분) 앞에서 무릎을 꿇는다. 앞서 황금순은 아들 차인성의 일 처리에 불만을 품고 그를 해고했다. 두 사람이 무릎까지 꿇게 된 이유는 이날 방송에서 공개된다.'엄마가 미쳤어요' 23회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr