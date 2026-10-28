사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아가 촬영 현장부터 분위기 있는 셀카까지 다채로운 모습이 담긴 근황 사진을 공개했다.신민아는 최근 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신민아는 의자에 앉아 헤어스타일을 손질받으며 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 갈색 재킷 위에 분홍색 케이프를 두른 모습으로 풍성하게 흘러내리는 검은색 웨이브 헤어와 또렷한 눈매가 돋보인다. 양옆에서 스태프들이 머리를 만지는 가운데 장난기 어린 표정으로 카메라를 바라보는 모습이 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 신민아는 따뜻한 주황빛 조명이 비치는 공간에서 갈색 재킷을 입고 아래쪽을 바라보고 있다. 한쪽으로 길게 늘어뜨린 머리카락이 어깨선을 따라 자연스럽게 흐르며, 은은한 색조 메이크업과 차분한 표정이 어우러져 앞선 사진과는 다른 분위기를 보여준다.또 다른 사진에서 신민아는 갈색 재킷 차림으로 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 부드럽게 미소 짓고 있다. 가운데 가르마를 탄 긴 생머리가 양쪽 어깨 아래로 곧게 내려오며, 동그란 눈과 오뚝한 콧날이 가까운 거리에서도 선명하게 드러난다. 살짝 기울인 고개와 자연스러운 미소가 청순한 매력을 돋보이게 한다.마지막 사진에서 신민아는 어두운 나무 장식과 그림이 있는 공간에서 몸을 비스듬히 돌려 카메라를 바라보고 있다. 길고 윤기 나는 검은 머리카락이 재킷 앞쪽으로 흘러내린 가운데, 푸른빛 조명 아래에서도 맑은 피부와 커다란 눈망울이 눈길을 끈다. 입꼬리를 살짝 올린 미소가 특유의 사랑스러운 분위기를 완성한다.한편 신민아는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'와 MBC 드라마 '수목금'을 통해 활발한 연기 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr