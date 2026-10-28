배우 이서진이 23년 만에 재회한 하지원에게 외모를 언급하며 짓궂은 농담을 던졌다./ 사진=텐아시아 DB

배우 이서진이 23년 만에 재회한 하지원에게 외모를 언급하며 짓궂은 농담을 던졌다. / 사진= SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’

배우 이서진이 23년 만에 재회한 하지원에게 외모를 언급하며 짓궂은 농담을 던졌다.오는 30일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 하지원이 출연한다. 이서진과 하지원은 2003년 방송된 드라마 '다모' 이후 23년 만에 다시 만났다.방송에 앞서 공개된 영상에서 이서진은 하지원을 보자마자 "지원이 옛날보다 훨씬 예뻐졌다. 사실 옛날에는 이렇게 안 예뻤다"고 말했다. 하지원이 가져온 애착 인형을 보고는 "누구 저주할 때 쓰는 것 아니냐"고 놀리기도 했다.이서진은 '다모' 촬영 당시 하지원의 첫인상도 떠올렸다. 그는 첫 촬영을 마친 뒤 눈 내리는 대관령 산장에서 하지원이 소주를 마시던 모습을 회상하며 "인생이 뭔가 고달픈 느낌이었다. 깜짝 놀랐다"고 털어놨다.두 사람의 재회가 담긴 예고 영상은 약 100만 조회수를 기록했다. 지난 27일 공개된 스페셜 선공개 영상 역시 누적 조회수 300만 회를 넘겼다.이날 방송에서는 하지원이 이서진, 김광규와 함께 싱가포르로 떠나는 모습도 공개된다. 세 사람은 '비서진'의 첫 해외 출장에 나선다.'비서진' 하지원 편은 오는 30일 오후 11시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr