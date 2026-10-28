황보라가 아들로부터 받은 감동을 고백했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

황보라가 아들로부터 받은 감동을 고백했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡처

배우 황보라가 육아 중인 구독자들을 만난 가운데 늦깎이 육아의 현실적인 고충과 함께 아들로부터 받은 감동을 솔직하게 고백했다.지난 27일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '와 진짜 심각하네. 황보라를 충격에 빠뜨린 역대급 육아 고민 상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황보라는 육아 중인 구독자들과 직접 만나 다양한 육아 관련 이야기를 나눴다.한 구독자는 아이가 다른 사람을 무는 행동 때문에 고민이라고 털어놨다. 황보라는 이에 공감하며 "우인이도 친구를 민다"며 "물어보니까 말이 느리면 몸으로 표현한다더라"고 말했다.황보라는 "지금 이 시기만 또 지나가면 괜찮아질 것"이라면서도 "모든 건 다 시간이 기다려주고 다 한다고 하지만 우리는 늙어서 죽겠지 뭐"라고 말했다. 이어 "왜 이렇게 애를 늦게 낳았을까"라고 한탄했다.고된 육아 속에서 찾아온 잊지 못할 감동의 순간도 밝혔다. 한 구독자가 "이 시기 때 (아이들이) 효도 다 한다고 하지 않냐"며 "그 생각으로 같이 노는 것 같다"고 설명했다. 이에 황보라는 공감하면서 아이의 꺄르르 웃는 소리에도 좋다고 털어놨다.이어 최근 아들 우인 군이 처음으로 사랑을 표현해 준 일화를 언급했다. 그는 "엊그제는 (우인이가) 처음으로 '엄마 사랑해요' 이러더라"고 밝혀 모두에게 감동을 안겼다. 그러면서 "아침에 너무 피곤했는데 심쿵하면서도 늙어 죽을 때까지 못 잊을 것 같다"고 말해 뭉클함을 자아냈다. 황보라는 "이 시기는 다 지나가리라 생각하면서"라고 덧붙였다.황보라는 2022년 배우 김용건의 아들이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼했다. 이후 2024년 첫 아들 우인 군을 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr