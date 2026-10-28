사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

그룹 아이브(IVE) 안유진이 히어로 콘셉트의 촬영 현장과 다양한 일상 사진을 공개했다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "random life of a HERO(히어로의 소소한 일상)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 보라색 의상을 입고 한 손에 커다란 검은색 칼 모양의 소품을 들고 있다. 몸에 밀착되는 집업 상의와 같은 색상의 하의를 매치해 탄탄한 실루엣을 드러냈으며, 높게 묶은 머리와 날카로운 눈매가 강렬한 분위기를 더했다. 특히 앞쪽에 놓인 디지털카메라 화면에는 안유진의 얼굴이 선명하게 잡혀 있어 촬영 현장의 색다른 모습을 보여준다.이어진 사진에서 안유진은 회색 오프숄더 상의에 검은색 초미니 하의와 시스루 스타킹을 매치한 채 쪼그려 앉아 있다. 양손으로 커다란 분홍색 캐릭터 패키지를 받쳐 들고 카메라를 바라보며 입술을 살짝 벌린 모습이다. 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 검은 머리카락과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 짧은 하의와 검은색 구두가 늘씬한 각선미를 강조한다.또 다른 사진에서 안유진은 검은색 긴소매 상의를 입고 양손으로 머리카락을 한껏 들어 올리고 있다. 헝클어진 머리 위로 분홍색 하트 효과가 더해져 앞선 사진과는 다른 장난스러운 매력을 보여준다. 카메라를 정면으로 응시하는 커다란 눈과 살짝 다문 입술이 귀여운 분위기를 살렸다.마지막 사진에서 안유진은 하늘색 튜브톱에 연분홍색 롱 장갑을 착용하고 양손을 어깨 높이로 들어 올린 채 포즈를 취하고 있다. 상의에 장식된 반짝이는 보석 장식과 장갑 위로 늘어진 초록색 보석 액세서리가 화려함을 더했다. 반묶음으로 연출한 검은 웨이브 헤어와 선명한 눈매가 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다.안유진이 공개한 히어로 콘셉트 사진은 아이브의 새 미니앨범 'Looks Can Kill' 활동과 맞닿아 있다. 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6일 공개한 'POST CREDITS SCENE : GIRL HERO' 영상에서 안유진을 '캡틴 퍼플(Captain Purple)'이라는 캐릭터로 소개했다. 이후 공개된 콘셉트 콘텐츠에서도 안유진은 보라색을 중심으로 한 의상과 액션 연기를 선보이며 자신만의 히어로 캐릭터를 표현했다.한편 안유진이 속한 아이브는 다섯 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 신곡 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr