사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브(IVE) 장원영이 브랜드 행사에서 사랑스러운 비주얼과 세련된 패션을 선보였다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 꽃 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 햇살을 받으며 카메라를 향해 얼굴을 가까이 내밀고 있다. 풍성한 갈색 웨이브 헤어를 한쪽으로 늘어뜨린 채 손을 머리카락 옆에 살짝 올린 모습이다. 또렷한 눈매와 핑크빛 볼, 윤기 있는 입술이 어우러져 인형 같은 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 장원영은 같은 포즈로 입꼬리를 살짝 올리며 부드러운 미소를 짓고 있다. 햇빛에 반짝이는 긴 머리카락과 화사한 피부가 눈길을 끄는 가운데 검은색 꽃무늬가 들어간 아이보리색 니트가 사랑스러운 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 장원영은 'BARRIE' 로고가 적힌 포토월 앞에서 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 검은색 플라워 패턴이 돋보이는 니트에 흰색 미니스커트를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 분홍색 포장지에 싸인 붉은 꽃다발이 어우러져 화사한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 꽃다발을 두 손으로 받쳐 든 채 고개를 살짝 숙이고 꽃을 바라보고 있다. 은은하게 미소 짓는 옆모습과 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리카락이 청순한 매력을 살렸다. 꽃다발에 달린 귀여운 캐릭터 장식과 붉은 리본도 눈길을 끈다.앞서 장원영은 배리의 앰배서더로 발탁돼 패션 매거진 '얼루어 코리아' 2월호 커버를 장식한 바 있다. 이후 브랜드 행사에 참석하며 패션 분야에서도 활발한 행보를 이어가고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 26일 다섯 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하고 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr