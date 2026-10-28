사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

사진 = 32기 영자 인스타그램

'나는솔로' 32기 영자가 안경을 착용한 새로운 스타일링으로 세련된 매력을 뽐냈다.32기 영자는 최근 자신의 인스타그램에 "스토리 올렸을 때부터 문의가 많았던 요물 안경! 🤓"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영자는 카페 의자에 앉아 팔짱을 낀 채 옆을 바라보고 있다. 브라운 계열의 브이넥 니트에 검은색 팬츠를 매치한 단정한 차림으로, 머리를 뒤로 묶고 검은색 뿔테안경을 착용해 지적인 분위기를 자아냈다. 또렷한 눈매와 차분한 표정이 안경 너머로 드러나며 평소와는 다른 매력을 보여준다.이어진 사진에서 32기 영자는 창가 쪽 긴 의자에 앉아 환하게 웃고 있다. 눈이 가늘어질 만큼 활짝 미소 지으며 한 손을 자연스럽게 들어 올린 모습이다. 앞선 사진의 차분한 표정과 달리 장난기 넘치는 매력이 돋보이며, 편안한 니트 차림과 검은색 안경이 어우러져 친근한 분위기를 풍긴다.마지막 사진에서 32기 영자는 다시 팔짱을 낀 채 다리를 길게 뻗고 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 검은색 팬츠로 이어지는 늘씬한 실루엣과 자연스럽게 떨어지는 니트의 핏이 눈길을 끈다. 단정하게 묶은 헤어스타일에 안경을 더한 모습이 세련되면서도 편안한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "넘 이뿌네요", "지적이시네효", "너무 예뻐", "안경 찰떡이세요", "아 완전 잘어울린다 예뽀", "나솔 최고 미인" 등의 댓글을 달았다.한편 32기 영자는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 돌싱 특집에 출연해 영철과의 러브라인으로 관심을 모았다. 최종 선택에서는 영철과 영자 모두 선택을 포기하며 커플로 이어지지 않았다. 방송 이후에는 SNS를 통해 일상과 패션을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr