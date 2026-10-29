배우 유연석과 서현진이 '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회했다. / 사진=텐아시아DB

배우 유연석과 서현진이 '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회했다. / 사진=텐아시아DB

배우 유연석과 서현진이 '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회했다. / 사진=텐아시아DB

배우 유연석과 서현진이 '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회했다. 당시 의사 커플로 호흡을 맞췄던 두 사람은 이번에는 서로의 진실을 의심하는 관계로 만난다. 오랜만의 재회에도 첫 촬영부터 편안한 호흡을 자랑했다는 이들이 심리 스릴러로 새로운 도전에 나선다.28일 오후 서울 마포구에서 MBC 새 드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 유연석, 서현진과 조영민 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다. '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 진실 공방을 그린 심리 스릴러다. 첫눈에 반해 데이트까지 나섰던 두 사람이 서로를 의심하게 되면서 벌어지는 이야기를 담는다. 유연석은 심장외과 전문의 민준호 역을, 서현진은 초등학교 사서 교사 강지선 역을 맡았다.유연석은 10년 만에 서현진과 다시 호흡을 맞추게 된 소감에 관해 "팬분들도 우리 둘이 언제 한번 다시 만났으면 좋겠다는 바람이 많았다. 드디어 10년 만에 만나게 돼 의미가 있다"고 말했다. 이어 "첫 촬영부터 재미있었다. 어색하고 긴장될 줄 알았는데 오히려 짜릿하고 흥미로웠다"며 "서로 동시에 그런 이야기를 했다"고 회상했다.서현진 역시 "보통 처음 만나면 어색함을 깨는 기간이 필요한데, 이번에는 서로의 작업 스타일을 알고 있어서 좋았다. 첫 촬영부터 한두 달 작업한 것처럼 편안했다"고 밝혔다. 이어 "오빠가 원래 리허설에 시간을 많이 들이는 타입이다. '낭만닥터 김사부' 때는 '왜 저러지?' 싶었는데 늘 좋은 결과로 이어졌다"며 "10년 만에 다시 만났는데 여전하더라"고 웃었다.유연석의 달라진 연기도 언급했다. 서현진은 "훨씬 능수능란하고 유려해졌다. 리허설에서 내는 아이디어도 풍성해졌고 액션을 소화하는 모습도 달라졌다"며 "함께 합을 맞추는 장면이 많았는데 도움을 많이 받았다. 지난 10년이 그냥 흘러간 시간이 아니라는 걸 느꼈다"고 칭찬했다.유연석도 서현진의 변화를 높이 평가했다. 그는 "'낭만닥터 김사부' 때는 완벽주의자라고 생각했다. 어려운 대사도 완벽하게 소화했고 NG를 단 한 번도 본 적이 없었다"며 "이번에는 그 완벽함을 유지하면서도 능청스러워지고 여유가 생겼다. 그때 기대했던 사람 냄새가 느껴졌다"고 설명했다.두 사람은 김지원 주연의 SBS 드라마 '닥터X'와 같은 시간대에 경쟁하게 된 소감도 밝혔다. '닥터X'는 지난 9일 첫 방송을 시작해 6회에서 19.5%의 자체 최고 시청률을 기록했다. 서현진은 "장르가 다르다. 장르물 덕후분들의 구미를 만족시킬 수 있을 것 같다"며 "'라이어'는 세 챕터에 걸쳐 흐름이 바뀐다. 연극을 보는 느낌으로 감상할 수 있다"고 차별점을 강조했다.유연석은 "우리 드라마는 의학 드라마가 아니라 심리 스릴러"라며 "캐릭터들 간의 디테일한 감정선과 신경전, 진실 공방을 관찰하면서 보시면 매주 궁금해서 본방송을 챙겨 보실 수밖에 없을 것"이라고 자신했다. 이어 "한 사람을 믿기 시작하면 다음 회에서는 또 다른 사람을 의심하게 된다"고 귀띔했다.서현진은 시청률에 관해 "천운이다. 우리가 어떻게 할 수 있는 부분이 아니다. 최선을 다했다"고 말했다. 이어 "우리 드라마는 거짓말에 초점을 맞추고 있다. 거짓말하는 사람들을 어떻게 바라보는지, 어떤 잣대를 들이대고 무엇을 믿고 싶어 하는지를 이야기한다"며 "작품을 보고 나서도 서로 할 이야기가 많은 드라마였으면 좋겠다"고 바랐다.'라이어'는 오는 30일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr