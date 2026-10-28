사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
배우 문가영이 편안한 일상 속 청순한 미모와 세련된 패션 감각을 선보였다.

문가영은 최근 자신의 인스타그램에 포크와 나이프 이모지를 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 문가영은 따뜻한 조명이 켜진 레스토랑에서 상체를 살짝 앞으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 반소매 니트에 작은 펜던트 목걸이를 매치한 문가영은 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨려 단아한 분위기를 연출했다. 맑은 눈매와 은은한 미소가 어우러져 청순한 미모를 돋보이게 한다.
사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
이어진 사진에서 문가영은 같은 자세로 앉아 시선을 옆으로 돌리며 부드럽게 미소 짓고 있다. 자연스럽게 흐르는 긴 머리카락과 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데, 몸에 적당히 밀착되는 니트가 단정하면서도 여성스러운 실루엣을 살렸다.
사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
또 다른 사진에서 문가영은 고개를 숙인 채 양손으로 머리카락을 정리하고 있다. 한 손으로 긴 머리카락을 쓸어내리고 다른 손을 귀 옆으로 올린 자연스러운 동작이 돋보인다. 세로 골지와 단추 장식이 들어간 니트에 검은색 하의를 매치한 모습에서는 군더더기 없는 스타일링과 잘록한 허리선이 드러난다.
사진 = 문가영 인스타그램
사진 = 문가영 인스타그램
마지막 사진에서 문가영은 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 셀카를 촬영하고 있다. 베이지색 니트에 짧은 검은색 미니스커트를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈으며, 어깨에 멘 짙은 버건디색 숄더백으로 포인트를 줬다. 길게 내려오는 생머리와 몸에 맞게 떨어지는 상의가 어우러져 깔끔하면서도 세련된 분위기를 완성했다.

한편 문가영은 영화 '만약에 우리'에서 한정원 역을 맡아 현실적인 로맨스를 그려냈으며 차기작으로는 tvN 새 드라마 '고래별'을 확정했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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