사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 편안한 일상 속 청순한 미모와 세련된 패션 감각을 선보였다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 포크와 나이프 이모지를 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 따뜻한 조명이 켜진 레스토랑에서 상체를 살짝 앞으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 반소매 니트에 작은 펜던트 목걸이를 매치한 문가영은 긴 생머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨려 단아한 분위기를 연출했다. 맑은 눈매와 은은한 미소가 어우러져 청순한 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 문가영은 같은 자세로 앉아 시선을 옆으로 돌리며 부드럽게 미소 짓고 있다. 자연스럽게 흐르는 긴 머리카락과 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데, 몸에 적당히 밀착되는 니트가 단정하면서도 여성스러운 실루엣을 살렸다.또 다른 사진에서 문가영은 고개를 숙인 채 양손으로 머리카락을 정리하고 있다. 한 손으로 긴 머리카락을 쓸어내리고 다른 손을 귀 옆으로 올린 자연스러운 동작이 돋보인다. 세로 골지와 단추 장식이 들어간 니트에 검은색 하의를 매치한 모습에서는 군더더기 없는 스타일링과 잘록한 허리선이 드러난다.마지막 사진에서 문가영은 거울 앞에 서서 휴대전화로 전신 셀카를 촬영하고 있다. 베이지색 니트에 짧은 검은색 미니스커트를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈으며, 어깨에 멘 짙은 버건디색 숄더백으로 포인트를 줬다. 길게 내려오는 생머리와 몸에 맞게 떨어지는 상의가 어우러져 깔끔하면서도 세련된 분위기를 완성했다.한편 문가영은 영화 '만약에 우리'에서 한정원 역을 맡아 현실적인 로맨스를 그려냈으며 차기작으로는 tvN 새 드라마 '고래별'을 확정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr