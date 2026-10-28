김지원이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

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SBS '닥터X'

SBS '닥터X'

천재 의사 한 명의 활약을 위해 주변 인물들의 존재감이 희미해지고 있다. SBS 드라마 '닥터X'가 김지원이 연기하는 계수정의 뛰어난 의술을 강조하는 과정에서 다른 의료진의 전문성을 충분히 살리지 못하고 있다는 아쉬움을 남긴다. 초반에는 통쾌함을 안겼던 천재 의사의 활약도 비슷한 방식으로 반복되면서 극의 긴장감을 떨어뜨리고 있다.'닥터X'는 천재 외과의사 계수정을 중심으로 병원 내 권력과 의료 현장에서 벌어지는 사건들을 그린 작품이다. 김지원은 뛰어난 수술 실력과 냉철한 판단력을 지닌 계수정을 연기하며 극을 이끌고 있다.아쉬운 지점은 계수정의 능력을 부각하는 방식이다. 극 중 병원에는 다양한 의료진이 등장하지만, 위급한 상황에서 결정적인 해결책을 제시하는 인물은 대부분 계수정이다. 다른 의사들은 수술 경험이 부족하거나 오랫동안 수술을 집도하지 않아 실전 감각이 떨어진 인물로 묘사된다. 술을 마신 채 수술실에 들어오는 의사까지 등장한다. 계수정의 뛰어난 실력을 강조하려는 의도는 이해되지만, 그 과정에서 주변 의료진의 전문성이 상대적으로 낮게 그려지는 모습이다.이러한 설정은 극의 전개에서도 반복된다. 환자에게 위기가 닥치면 다른 의료진이 해결책을 찾지 못하고, 계수정이 나서 상황을 수습하는 식이다. 계수정의 판단과 수술 실력이 위기를 해결하는 핵심적인 역할을 맡으면서 다른 의사들이 활약할 여지는 상대적으로 줄어든다.물론 압도적인 실력을 갖춘 계수정이 어려운 상황을 해결하는 모습은 작품의 주요한 재미 요소다. 특히 기존 의료 체계나 병원 내 권력에 얽매이지 않고 자신의 판단에 따라 환자를 살리는 모습은 통쾌함을 안긴다. 다만 비슷한 문제 해결 방식이 거듭되면서 전개가 다소 예측 가능해지고 있다는 점은 아쉽다. 새로운 환자가 등장하고 예상치 못한 위기가 발생해도 계수정의 활약으로 상황이 마무리되는 흐름이 익숙해졌기 때문이다.주변 인물들의 활용 방식도 아쉬움을 남긴다. 대형병원을 배경으로 하는 만큼 각자의 전문성과 판단력을 갖춘 의료진 사이의 협력과 대립 역시 충분히 흥미로운 이야기가 될 수 있다. 그러나 극 중에서는 계수정과 다른 의료진의 실력 차이가 지나치게 강조되면서 인물 간 갈등이 다소 단순하게 그려진다. 계수정과 다른 판단을 내리는 의사에게도 나름의 의학적 근거와 전문성이 부여됐다면 갈등의 설득력이 더욱 높아졌을 것이다.계수정의 능력이 돋보일수록 그에 맞서는 인물들의 역할도 중요해진다. 주인공이 뛰어나다는 사실을 보여주는 데 그치지 않고, 비슷한 수준의 전문성을 갖춘 인물들과 충돌하고 협력하는 과정이 더해질 때 캐릭터의 매력도 한층 살아날 수 있다.의료 드라마의 재미는 천재 의사 한 명의 활약에만 있지 않다. 다양한 의료진이 각자의 신념과 판단을 바탕으로 갈등하고 협력하는 과정 역시 중요한 관전 요소다. '닥터X'가 계수정의 독보적인 능력을 유지하면서도 주변 인물들에게 보다 입체적인 역할을 부여한다면, 반복되는 천재 의사 공식에서 벗어나 한층 풍성한 이야기를 보여줄 수 있을 것이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr