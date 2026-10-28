배우 조정석이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

조정석이 '거장항준'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 조정석이 아내 거미와 두 딸을 향한 애정을 보여준다.오는 29일 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 3회에는 조정석이 게스트로 출연해 영화 '좀비딸'의 출연 비하인드부터 가족과의 일상까지 공개한다.이날 조정석은 "영화 '좀비딸' 출연은 거미 덕분"이라며 아내의 추천으로 작품 출연을 결정했다고 밝힌다. 이에 장항준 역시 "나도 '왕사남' 연출 제안을 받았을 때 김은희 작가가 하라고 해서 했다"며 아내의 조언이 작품 선택에 영향을 미쳤다고 털어놓는다.조정석은 두 딸과의 일상도 전한다. 그는 "첫째 딸이 나와 붕어빵인데 둘째 딸은 더 닮았다"며 자신을 닮은 자녀들에 대한 이야기를 꺼낸다. 특히 딸과 함께하는 공주놀이에서 배우로서의 연기력을 발휘하고 있다고 밝힌다. 조정석은 "공주놀이에서 왕자 역할을 전문으로 하고 있다"고 설명한다. 아내 거미에 대해서는 "거미는 시계 역할"이라고 덧붙여 웃음을 자아낸다.이어 "거미가 댕~댕~하고 소리를 내면 딸이 '어떡해 왕자님 저는 가야 해요'라고 연기를 한다"고 말한다. 조정석은 "내가 재빨리 '잠깐 11시 반이에요. 아직 가지 마요'라며 손목을 붙잡으면 딸이 너무 좋아한다"며 딸의 반응에 맞춰 즉흥 연기까지 선보인다고 전한다.반면 지나치게 실감 나는 연기 때문에 맡지 못하게 된 역할도 있다고. 조정석은 "너무 실감 나는 연기로 괴물 역할은 금지당했다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만든다.'거장항준' 3회는 29일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr