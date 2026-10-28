사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브 장원영이 사랑스러운 셀카와 특별한 케이크를 공개하며 근황을 전했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 하트와 나비 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 화이트 니트를 입고 한 손을 머리 옆으로 들어 올린 채 카메라를 응시하고 있다. 풍성한 볼륨과 자연스러운 컬이 돋보이는 긴 갈색 머리에 분홍빛 볼과 촉촉한 입술이 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 장원영은 고개를 살짝 기울이고 은은한 미소를 지으며 청순한 매력을 드러냈다. 얼굴선을 따라 부드럽게 흐르는 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 화이트 니트의 독특한 패턴이 사랑스러운 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 장원영은 체리 무늬가 그려진 빨간색 휴대전화 케이스를 든 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리카락과 차분한 표정이 앞선 사진과는 다른 분위기를 자아내며, 반짝이는 귀걸이와 길고 섬세한 네일아트가 세련된 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 캐릭터 장식과 분홍색 크림으로 꾸며진 케이크를 두 손으로 받쳐 들고 입술을 살짝 내민 모습이다. 케이크에는 'WY'라는 글자가 새겨져 있으며, 앞쪽에는 빨간 꽃다발과 'BARRIE'라고 적힌 캐릭터 장식이 놓여 있어 눈길을 끈다.앞서 장원영은 서울 강남구 리나 갤러리에서 열린 캐시미어 브랜드 배리(BARRIE)의 데미안 허스트 캡슐 컬렉션 출시 기념 행사에 참석했다. 당시 화이트 니트 스타일링으로 포토월에 선 장원영은 특유의 화사한 비주얼로 시선을 모았다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 26일 네 번째 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매하며 약 8개월 만에 컴백했다. 새 앨범 발표 직후 패션 행사와 SNS를 통해 다양한 모습을 선보이며 무대 안팎에서 존재감을 드러내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr