김재원과 조이현이 로맨스 호흡에 대해 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

김재원과 조이현이 로맨스로 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. / 사진제공=NEW

배우 김재원과 조이현이 '최종면접'(감독 김정훈)에서 로맨스로 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.28일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '최종면접'(감독 김정훈)의 언론시사회가 진행됐다. 현장에는 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 강유석, 배강희가 참석했다.영화 '최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다.김재원은 이상주의자 한진우 역을 맡았다. 조이현은 차분한 성격의 지원자 문혜인을 연기했다. 두 사람은 극 중 면접 동기로 만났지만, 최종 면접을 함께 준비하면서 서로에게 이성적인 매력을 느끼게 된다.조이현은 김재원과의 로맨스 호흡에 만족하는 모습을 보였다. 그는 "케미가 너무 좋았다"며 "(김재원 배우가) 동생임에도 불구하고 많이 챙겨주셨다"고 말했다. 이어 "내가 낯을 많이 가리는 성격인데 먼저 많이 다가와 주셔서 편하게 연기할 수 있었다"며 "어려운 씬이 있으면 편안하게 대화 나눌 수 있어서 이 자리 빌어 감사하다고 전하고 싶다"고 털어놨다.김재원 역시 조이현과의 호흡이 좋았다고 고백했다. 그는 "조이현과의 케미는 100점 만점에 200점"이라며 "너무 행복했고 누나랑 또 한 번 제대로 된 로맨스를 찍어보고 싶다고 생각했다"고 덧붙여 훈훈한 분위기를 자아냈다.영화 '최종면접'은 오는 11월 4일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr