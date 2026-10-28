서현진이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

서현진이 '라이어'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 서현진이 유연석과 10년 만에 재회한다. 최고 시청률 27.6%를 기록한 '낭만닥터 김사부' 이후 다시 호흡을 맞추는 두 사람이 이번에는 심리 스릴러로 시청자들을 만난다.오는 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 밝히기 위해 대립하는 이야기다. 서현진은 극 중 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다.서현진과 유연석은 2016년 방송된 SBS 드라마 '낭만닥터 김사부'에서 함께 출연한 바 있다. 당시 작품은 최고 시청률 27.6%를 기록하며 흥행에 성공했다. 이후 10년 만에 같은 작품에서 다시 만나게 된 두 사람이 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.서현진이 연기하는 강지선은 온화하고 논리적인 성격을 지녔지만 예민한 면모도 갖춘 인물이다. 앞서 공개된 사진에서는 학생들에게 미소를 지으며 수업을 진행하는 모습과 누군가를 경계하는 듯한 표정이 대비를 이뤘다. 비를 맞은 채 지친 모습도 포착돼 그에게 벌어질 사건을 짐작하게 했다.이번 작품은 서현진의 첫 심리 스릴러 도전이라는 점에서도 눈길을 끈다. 그는 '낭만닥터 김사부', '뷰티 인사이드', '왜 오수재인가', '트렁크' 등에서 서로 다른 성격과 상황에 놓인 인물들을 연기해 왔다. '라이어'에서는 같은 사건을 두고 엇갈리는 주장 속에서 불안과 혼란을 겪는 강지선의 감정 변화를 그릴 예정이다.서현진은 작품을 선택한 이유에 대해 "복합적인 인물들 간의 관계와 심리전, 그리고 단편적이지 않은 감정선이 좋았다"고 밝힌 바 있다. 사건의 진실을 둘러싼 대립이 중심인 만큼, 인물들의 심리 변화와 관계가 주요 관전 포인트가 될 전망이다.'라이어'는 30일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr