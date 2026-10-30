유연석 "서현진 '김사부' 땐 NG 한 번 없었는데…10년 만에 만나니 사람 냄새 나" ('라이어')

배우 유연석이 10년 만에 재회한 서현진의 달라진 모습에 대해 이야기했다.
28일 오후 서울 마포구에서 MBC 새 드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 유연석, 서현진과 조영민 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.
'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다. 서로에게 첫눈에 반했던 두 사람이 첫 데이트 이후 서로를 불신하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회한 유연석과 서현진이 극을 이끈다. 극 중 유연석은 '사실을 말하는 남자'인 심장외과 전문의 민준호 역을, 서현진은 '진실을 주장하는 여자'인 초등학교 사서 교사 강지선 역을 맡았다.
유연석은 서현진과의 재회에 대해 "'낭만닥터 김사부' 때는 완벽주의자라고 생각했다. 틈이 없다고 느꼈는데, 이번에도 그 완벽함은 유지하면서 훨씬 능수능란해졌더라"고 말했다. 이어 "당시에는 NG를 단 한 번도 본 적이 없었다. 어려운 대사도 완벽하게 소화했다"며 "이번에 다시 만나니 능청스러워지고 여유가 생겼다. 그때 기대했던 사람 냄새가 느껴졌다"고 설명했다.
유연석은 "당시에는 응급실을 배경으로 하다 보니 긴박하고 긴장된 상태에서 촬영하는 날이 많았다. 지금은 나보다 더 유연해진 것 같다"며 "지난 10년 동안 정말 좋은 시간을 보내고 다양한 경험을 했구나 싶었다. 그렇게 다시 만나게 돼 반가웠다"고 덧붙였다.
서현진은 작품에 대한 자신감도 내비쳤다. 그는 "시청률이라는 게 참 어렵다"면서도 "재미있게 보실 거라고 자신한다. 흥미진진한 드라마를 만나실 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "어렵다기보다 재미있었다. 어떻게 하면 시청자들의 긴장감을 끌어올릴 수 있을지 고민하는 과정이 즐거웠다"고 촬영 당시를 돌아봤다.
'라이어'는 오는 30일 첫 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
28일 오후 서울 마포구에서 MBC 새 드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 유연석, 서현진과 조영민 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.
'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다. 서로에게 첫눈에 반했던 두 사람이 첫 데이트 이후 서로를 불신하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회한 유연석과 서현진이 극을 이끈다. 극 중 유연석은 '사실을 말하는 남자'인 심장외과 전문의 민준호 역을, 서현진은 '진실을 주장하는 여자'인 초등학교 사서 교사 강지선 역을 맡았다.
유연석은 서현진과의 재회에 대해 "'낭만닥터 김사부' 때는 완벽주의자라고 생각했다. 틈이 없다고 느꼈는데, 이번에도 그 완벽함은 유지하면서 훨씬 능수능란해졌더라"고 말했다. 이어 "당시에는 NG를 단 한 번도 본 적이 없었다. 어려운 대사도 완벽하게 소화했다"며 "이번에 다시 만나니 능청스러워지고 여유가 생겼다. 그때 기대했던 사람 냄새가 느껴졌다"고 설명했다.
유연석은 "당시에는 응급실을 배경으로 하다 보니 긴박하고 긴장된 상태에서 촬영하는 날이 많았다. 지금은 나보다 더 유연해진 것 같다"며 "지난 10년 동안 정말 좋은 시간을 보내고 다양한 경험을 했구나 싶었다. 그렇게 다시 만나게 돼 반가웠다"고 덧붙였다.
서현진은 작품에 대한 자신감도 내비쳤다. 그는 "시청률이라는 게 참 어렵다"면서도 "재미있게 보실 거라고 자신한다. 흥미진진한 드라마를 만나실 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "어렵다기보다 재미있었다. 어떻게 하면 시청자들의 긴장감을 끌어올릴 수 있을지 고민하는 과정이 즐거웠다"고 촬영 당시를 돌아봤다.
'라이어'는 오는 30일 첫 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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