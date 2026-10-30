유연석 "서현진 '김사부' 땐 NG 한 번 없었는데…10년 만에 만나니 사람 냄새 나" ('라이어')

배우 유연석이 10년 만에 재회한 서현진의 달라진 모습에 대해 이야기했다.28일 오후 서울 마포구에서 MBC 새 드라마 '라이어' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 유연석, 서현진과 조영민 감독이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.'라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 충돌하는 심리 스릴러다. 서로에게 첫눈에 반했던 두 사람이 첫 데이트 이후 서로를 불신하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. '낭만닥터 김사부' 이후 10년 만에 재회한 유연석과 서현진이 극을 이끈다. 극 중 유연석은 '사실을 말하는 남자'인 심장외과 전문의 민준호 역을, 서현진은 '진실을 주장하는 여자'인 초등학교 사서 교사 강지선 역을 맡았다.유연석은 서현진과의 재회에 대해 "'낭만닥터 김사부' 때는 완벽주의자라고 생각했다. 틈이 없다고 느꼈는데, 이번에도 그 완벽함은 유지하면서 훨씬 능수능란해졌더라"고 말했다. 이어 "당시에는 NG를 단 한 번도 본 적이 없었다. 어려운 대사도 완벽하게 소화했다"며 "이번에 다시 만나니 능청스러워지고 여유가 생겼다. 그때 기대했던 사람 냄새가 느껴졌다"고 설명했다.유연석은 "당시에는 응급실을 배경으로 하다 보니 긴박하고 긴장된 상태에서 촬영하는 날이 많았다. 지금은 나보다 더 유연해진 것 같다"며 "지난 10년 동안 정말 좋은 시간을 보내고 다양한 경험을 했구나 싶었다. 그렇게 다시 만나게 돼 반가웠다"고 덧붙였다.서현진은 작품에 대한 자신감도 내비쳤다. 그는 "시청률이라는 게 참 어렵다"면서도 "재미있게 보실 거라고 자신한다. 흥미진진한 드라마를 만나실 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "어렵다기보다 재미있었다. 어떻게 하면 시청자들의 긴장감을 끌어올릴 수 있을지 고민하는 과정이 즐거웠다"고 촬영 당시를 돌아봤다.'라이어'는 오는 30일 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr