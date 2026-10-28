김정훈 감독이 신승호와 곽동연의 연기를 칭찬했다. / 사진=텐아시아DB

김정훈 감독이 배우들에 대한 신뢰를 나타냈다. / 사진제공=NEW

영화 '최종면접'을 연출한 김정훈 감독이 배우들에 대한 신뢰를 나타낸 가운데 신승호와 곽동연의 연기를 칭찬했다.28일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '최종면접'(감독 김정훈)의 언론시사회가 진행됐다. 현장에는 김정훈 감독과 배우 조이현, 김재원, 강유석, 배강희가 참석했다.영화 '최종면접'은 5000:1의 경쟁률을 뚫고 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 비밀이 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 미스터리 영화다.김정훈 감독은 영화에 중점을 둔 부분을 묻는 말에 "면접장 안의 분위기보다 합격을 향한 지원자들의 감정선을 중점으로 보여주고자 했다"고 답했다. 이어 "그 안의 미장센은 평범할지라도 배우들의 표정을 놓치지 않으려고 노력했다"면서 "배우들의 표정이 미장센"이라고 설명했다.영화는 최종면접장이라는 한정된 공간에서 지원자들의 비밀이 담긴 봉투가 열리면서 분위기 전환을 맞는다. 김정훈 감독은 "어떻게 이 장면들을 더 지루하지 않게 끌고 갈 수 있을지 고민하기보다 이야기의 힘을 믿고 배우들과 감정선에 대한 이야기 많이 하면서 연출했다"고 밝혔다.신승호는 행동파 리더 백승빈 역을 맡았다. 그는 제일 먼저 비밀이 밝혀지는 인물이다. 김정훈 감독은 "신승호 배우가 처음 봉투를 열었을 때 그 에너지와 카리스마가 인상적이었다"며 "그 에너지가 영화에서 다른 봉투도 하나하나 뜯게 되는 중요한 역할을 했다"고 덧붙였다.속내를 알 수 없는 전요한을 연기한 곽동연에 대해서도 언급했다. 김정훈 감독은 "곽동연 배우는 흡인력 있는 연기로 생각지도 못한 인상적인 연기를 보여줬다"고 칭찬했다.영화 '최종면접'은 오는 11월 4일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr