사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

사진 = 안은진 인스타그램

배우 안은진이 가을 분위기를 담은 다채로운 사진으로 청초한 매력을 뽐냈다.안은진은 최근 자신의 인스타그램에 낙엽 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안은진은 베이지색 패딩 재킷에 갈색 팬츠를 입고 한쪽 무릎을 세운 채 옆을 바라보고 있다. 목을 감싸는 도톰한 후드와 자연스럽게 흘러내린 옆머리가 포근한 분위기를 더하며 노란빛이 감도는 배경과 어우러져 가을 특유의 따뜻한 느낌을 살렸다.이어진 사진에서 안은진은 반짝이는 장식이 들어간 연두빛 원피스 위에 짙은 카키색 재킷을 걸치고 포즈를 취하고 있다. 재킷을 한쪽 어깨 아래로 내려 쇄골과 가느다란 어깨선을 드러냈으며 뒤로 묶은 머리와 또렷한 옆얼굴이 세련된 분위기를 자아낸다. 강렬한 붉은색 배경과 대비되는 차분한 표정도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 안은진은 연한 하늘색 무늬가 들어간 아이보리색 터틀넥 니트를 입고 뒤돌아선 채 고개를 옆으로 돌리고 있다. 낮게 묶은 긴 머리카락이 등 아래로 자연스럽게 내려오며 햇살을 받은 얼굴과 부드러운 옆선이 청순한 매력을 돋보이게 한다. 풍성한 초록빛 나뭇잎을 배경으로 가을 니트 스타일링을 선보인 모습이다.마지막 사진에서 안은진은 크림색 상의에 베이지색 퍼 소재 목도리를 두르고 고개를 뒤로 젖힌 채 눈을 감고 있다. 한 손을 가슴 가까이 올린 자연스러운 포즈에 길게 늘어뜨린 검은 머리카락이 어우러져 차분한 분위기를 완성했다. 얼굴 옆으로 비치는 부드러운 빛이 안은진의 단아한 옆모습을 더욱 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "은진언니 미모 뭐야", "늘 응원합니다", "청초하다 청초해", "정말 분위기 있다", "세상에서 제일 예쁜 은진언니", "아니 언니 진짜 넘 예뿌자나요" 등의 댓글을 달았다.한편 안은진은 현재 KBS 2TV 토일드라마 '너 말고 다른 연애'에서 이미도 역을 맡아 서강준과 호흡을 맞추고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr