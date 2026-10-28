사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 가을 분위기가 물씬 풍기는 패션과 변함없는 미모를 뽐냈다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 짧아도 너무 짧아버리니깐🥹"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 짙은 갈색 롱코트에 검은색 미니 원피스를 매치하고 야외에서 포즈를 취하고 있다. 코트 사이로 드러난 늘씬한 각선미에 무릎 아래까지 올라오는 검은색 롱부츠를 더해 세련된 가을 패션을 완성했다. 긴 생머리와 자연스럽게 내려온 앞머리가 청순한 매력을 더하는 가운데, 양손을 코트 주머니에 넣고 고개를 살짝 돌린 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 홍진영은 초록빛 식물이 우거진 돌담 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 햇살을 받은 긴 검은 머리카락이 어깨 아래로 흘러내리고, 여유 있게 걸친 롱코트 사이로 짧은 원피스와 롱부츠가 어우러져 길고 곧은 다리 라인을 강조한다. 양손을 주머니에 넣은 편안한 자세와 또렷한 이목구비가 돋보인다.또 다른 사진에서 홍진영은 실내 난간 옆에 서서 옆쪽을 바라보며 자연스러운 모습을 보여준다. 갈색 코트의 체크무늬 칼라가 얼굴 가까이 드러나고, 풍성한 긴 머리카락이 어깨와 가슴 앞으로 흘러내려 차분한 분위기를 자아낸다. 한쪽 팔을 앞으로 뻗고 다른 손으로 소매를 잡은 모습이 포착돼 꾸미지 않은 순간에도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 홍진영은 유리창에 비친 자신의 모습을 휴대전화로 촬영하고 있다. 주황빛과 푸른빛이 함께 비치는 유리 너머로 긴 검은 머리와 앞머리가 드러나며, 휴대전화 위로 보이는 커다란 눈망울이 시선을 사로잡는다. 양손으로 휴대전화를 잡고 거울 셀카를 찍는 모습에서 일상적인 매력이 묻어난다.이를 본 팬들은 "존예다", "너뮤 예뻐", "너무 예뻐", "코트 찰떡이다", "이뿌셔", "요즘많이추운데 감기조심해엥" 등의 댓글을 달았다.홍진영은 최근 가을 축제 시즌을 맞아 전국 각지에서 공연 일정을 이어가며 관객들과 만나고 있다. 경북 봉화군 내성천 일원에서 열린 '제30회 봉화송이축제'의 '샤이닝스타 콘서트 시즌3' 출연진에 이름을 올렸으며 인천 동인천역 북광장에서 개최된 '제37회 화도진축제' 폐막 축하공연에 천록담과 함께 출연하는 일정이 공개됐다.한편 1985년생으로 41세인 홍진영은 가수로서 공연 활동을 이어가는 한편 인스타그램을 통해 무대 안팎의 다양한 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr