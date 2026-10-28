에이티즈가 '아는 형님'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈가 데뷔 9년 차를 맞아 그동안의 활동 비하인드를 공개한다.28일 JTBC 예능 '아는 형님' 측에 따르면 에이티즈는 오는 11월 방송에 완전체로 출연한다. 홍중, 성화, 윤호, 여상, 산, 민기, 우영, 종호 등 멤버 8명 전원이 함께한다.에이티즈는 지난 23일 선공개 곡 '드립(Drip)'을 발매하고 컴백 준비에 나섰다. 앞서 지난 6월 발매한 미니 14집 타이틀곡 '배드(BAD)'는 댄스 챌린지로 관심을 모으며 음원차트에서 역주행하기도 했다.이날 방송에서 에이티즈는 데뷔 이후 9년간 활동하며 겪었던 다양한 일화를 전할 예정이다. 멤버들은 그동안 공개하지 않았던 활동 비하인드를 비롯해 서로에 대한 이야기를 나눈다.무대도 준비했다. 에이티즈는 최근 발매한 신곡 무대를 선보이는 한편, '아는 형님'만을 위해 준비한 특별 무대도 공개할 예정이다.에이티즈가 출연하는 '아는 형님'은 다음 달 중 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr