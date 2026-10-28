그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 신곡 '체포하겠어'로 발매 첫날 스포티파이 글로벌 차트에 진입했다.28일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN' 타이틀곡 '체포하겠어'는 지난 26일 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서 98위를 기록했다. 발매 후 24시간 동안 집계된 스트리밍 수는 132만 9544회다.아일릿이 발매 당일 해당 차트에 이름을 올린 것은 데뷔곡 'Magnetic' 이후 처음이다. 미국 스포티파이 '데일리 톱 송' 차트에서도 '체포하겠어'가 124위, 수록곡 'Pop'이 175위에 각각 올랐다.국내외 음원 차트에서도 순위권에 진입했다. '체포하겠어'는 국내 멜론 TOP100에서 11위, 벅스에서 5위, 지니에서 17위를 기록했다. 일본 AWA 실시간 급상승 차트에서는 1위, 중국 QQ뮤직 급상승 차트에서는 3위에 올랐다.뮤직비디오 역시 유튜브 차트 상위권에 이름을 올렸다. 검은 의상을 입은 요원으로 변신한 멤버들의 추격전을 담은 '체포하겠어' 뮤직비디오는 지난 26일 자 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트에서 한국 1위, 미국 2위, 글로벌 7위를 기록했다.아일릿은 지난 27일 Mnet M2 '스튜디오 춤'을 통해 신곡 퍼포먼스 영상도 공개했다. 영상에서는 멤버들이 동작을 맞춘 군무와 표정 연기를 선보였다.한편 아일릿은 오는 30일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 '체포하겠어' 음악방송 컴백 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr