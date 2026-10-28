사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 다채로운 겨울 패션과 청순한 미모가 돋보이는 근황을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "책장을 넘기다가도 문득 포근함을 찾고 싶어지는 요즘 ❄"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 책이 진열된 상점 앞에서 검은색 가죽 코트와 흰색 니트를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 짙은 남색 바탕에 흰색 무늬가 들어간 두툼한 목도리를 목에 감고 한 손으로 살짝 잡은 모습이 눈길을 끈다. 한쪽으로 넘긴 단정한 단발머리와 또렷한 눈매가 어우러져 세련되면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 31기 순자는 붉은 벽돌 건물 앞 나무 벤치에 앉아 옆을 바라보고 있다. 짙은 회색 니트에 검은색 롱스커트를 입고 파스텔톤 꽃무늬 목도리를 둘러 차분한 겨울 스타일을 완성했다. 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 다리를 가지런히 모으고 앉은 모습에서 단아한 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 31기 순자는 밝은색 건물 외벽을 배경으로 검은 테 안경을 착용하고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 버건디색 상의와 짙은 색상의 스커트에 연보라색 목도리를 풍성하게 둘러 포근한 분위기를 더했다. 한 손으로 목도리 끝을 살짝 잡은 자연스러운 포즈와 동그란 안경이 어우러져 앞선 사진과는 다른 귀여운 매력을 보여준다.이어 공개된 사진에서 31기 순자는 책이 가득한 서가 앞에 서서 부드럽게 미소 짓고 있다. 베이지색 무스탕 재킷에 아이보리색 목도리를 길게 늘어뜨려 따뜻한 겨울 패션을 연출했으며 한 손으로 목도리를 잡고 다른 손으로 의자 등받이를 짚은 편안한 자세가 눈길을 끈다. 자연스럽게 내려온 긴 머리와 은은한 표정이 어우러져 청순한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 31기 순자는 나무가 늘어선 거리에서 흰색 뽀글이 코트와 긴 화이트 스커트를 입고 카메라를 바라보고 있다. 회색 맨투맨 위에 풍성한 코트를 걸친 모습이 사랑스러우며, 검은색 토글 단추가 의상에 귀여운 포인트를 더한다. 양손을 코트 주머니에 넣고 살짝 미소 짓는 모습과 단정하게 내려온 긴 머리가 어우러져 편안하면서도 여성스러운 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "이뿌다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "우오 이쁨", "다양한 스타일로 보여주시니 너무 좋아요", "안경낀 모습도 예쁘네요" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 순자와 같은 기수인 31기 옥순이 화제가 된 바 있다. 31기 옥순의 비공계 계정에 헤어진 것으로 알려진 31기 영호와의 다정한 커플 사진이 유출된 것이다. 이에 31기 옥순을 둘러싸고 위장 결별과 재결합설, 임신설 등 갖가지 의혹이 다시 불거졌다.이에 옥순은 "저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼 임박이나 재교제를 알리려는 목적이 아니며 어떠한 의도도 없었다"고 수습에 나섰다. 또한 순자 왕따 가해설을 재차 부인하며 "정상적인 사회생활조차 어려운 상황에 이르렀다"고 극심한 고통을 토로했다.이후에도 악플과 허위사실 유포가 끊이지 않자 옥순은 칼을 빼 들었다. 그는 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "성병 관련 의혹은 거짓", "데이팅 앱을 통한 만남도 없었다" 등 사생활과 관련한 내용부터 승무원 시절 문란설, 특정 정당 대변인설 등 온라인상에 퍼진 총 15가지 루머를 반박하며 무관용 법적 대응을 선언했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr