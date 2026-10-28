[종합] '학폭 의혹' 고민시, 주연인데 또 안 왔다…김민하→이희준이 채운 '꿀알바'

28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. / 사진=이승현 기자

28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. / 사진=이승현 기자

넷플릭스가 이번엔 '고액 알바'를 소재로 한 호러물을 선보인다. 귀신보다 가난이 더 무서운 청춘들의 이야기다. 매회 새로운 일터와 새로운 공포가 등장하는 가운데, 배우 이재욱과 김민하, 이희준, 고민시가 각기 다른 매력으로 시청자들을 만난다.28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 이희준, 김민하, 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. 이재욱은 군 복무로, 학교 폭력 의혹을 빚었던 고민시는 다른 작품 촬영 일정으로 불참했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 한 생계형 호러 시리즈다. 돈을 벌기 위해 일자리를 찾아 나선 청년 혁준(이재욱 분)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되면서 벌어지는 이야기를 그린다.한준희 기획총괄은 작품에 참여한 이유에 대해 "대본이 낯설기도 하면서 매력적이었다. 무섭기도 하고 웃기기도 하면서 경쾌한데 가볍지만은 않은 이야기였다"고 말했다. 이어 "두 작가의 가치관이 충돌하면서 만들어지는 재미가 대본에 있었다"며 "우리만 할 수 있는 게 무엇일지 고민했다. 넷플릭스가 아니면 못 했을 기회라고 생각한다. 모두에게 대체 불가한 작품이 됐으면 좋겠다는 마음으로 참여했다"고 밝혔다.김다민 감독은 작품의 가장 큰 특징으로 매회 달라지는 이야기를 꼽았다. 그는 "1부부터 8부까지 새로운 일터와 새로운 최종 보스가 있다"며 "이를 예측해 가면서 보는 것이 관전 포인트"라고 설명했다.배우들 역시 기존 작품에서 쉽게 접하기 어려웠던 설정에 매력을 느꼈다고 밝혔다. 김민하는 "어디에서도 보지 못한 장르였다. 대본에 지문이 굉장히 많았고 거의 80%를 상상에 의존해 그려 나가야 했다"고 말했다. 이어 "눈에 보이지 않는 것을 대면하면서 찾아가는 작업은 처음이었다"며 "그동안 분출하는 모습을 보여드린 적이 없었던 것 같은데 이번에는 새로운 모습을 보여드릴 수 있겠다는 기대감이 컸다. 마음대로 뿜어냈다"고 덧붙였다.이희준도 "대본을 처음 읽었을 때 너무 신선했다. 이런 이야기를 만들 수 있구나 싶었다"며 "아르바이트가 죽을 만큼 힘들구나 싶을 정도로 마음껏 상상을 펼칠 수 있는 작품이었다"고 말했다. 그는 "영화 '살인자ㅇ난감'을 함께한 김다민 감독과도 호흡이 좋았고 한준희 감독과도 작업해 보고 싶었다"며 "CG와 VFX 작업이 많은 작품인데 현장에서 배우들이 연기하기 편하도록 환경이 잘 갖춰져 있었다"고 전했다.캐스팅 과정에 대한 이야기도 나왔다. 한준희 기획총괄은 이재욱에 대해 "다 할 수 있는 배우라고 생각한다. 혁준이라는 인물로서 정말 너무 잘해줬다"며 "이재욱의 수백 개 얼굴을 볼 수 있는 작품"이라고 극찬했다.고민시에게는 전작과 정반대의 모습을 기대했다고 밝혔다. 그는 "'당신의 맛'에서 연주라는 역할을 했었는데 이번에 다른 연주로 참여하는 건 어떠냐고 설득했다"고 설명했다.고민시의 '꿀알바' 출연은 학교폭력 의혹이 불거지기 전에 결정됐다. 넷플릭스는 지난해 4월 29일 고민시를 포함한 출연진을 공식 발표했으며, 이후 5월 학교폭력 의혹이 제기됐다. 당시 고민시 측은 의혹을 전면 부인했다.한준희 기획 총괄은 김민하에 대해서 "평소 팬심을 갖고 있던 배우"라며 "그동안 사연이 있거나 깊이 있는 역할을 했다면 지윤이는 직구를 던지는 투수 같은 인물이었으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.이희준을 섭외할 때는 '섹시함'을 강조했다고 밝혔다. 한준희는 "한국에서 가장 연기를 잘하는 만큼 가장 많은 준비를 하는 배우라고 알고 있다"며 "선배님을 꼬시기 위해 멋있고 섹시한 역할이라고 설득했다. 젖어 있는 머리칼과 수트로 더티 섹시한 모습을 보여주고 싶었다"고 전했다.극 중 혁준의 동생 지윤을 연기한 김민하는 캐릭터에 대한 공감하기도 했다. 그는 "'가난이 무섭지 귀신이 무섭냐'라는 대사가 있는데 굉장히 공감하면서 대사를 쳤다. 저도 가난이 무서웠다"고 털어놨다. 이어 "현실에 발을 디디고 살아가지 못하는 현실이 무서웠고 어떻게 하면 현실을 잘 살아갈 수 있는지가 숙제"라며 "지윤이가 저보다 개인적으로 용감하다. 저는 아마 그렇게 바로 뛰어들지는 못할 것 같다"고 설명했다.이재욱과의 호흡에 대해서 김민하는 "저보다 3살이 어린데도 현장에서 너무 잘 챙겨줬다. 소금빵도 사다 주고 눈만 마주치면 티격태격했다"며 "리허설에서도 예상하지 못한 것들이 자연스럽게 나왔다. 불편한 것 없이 편하게 촬영했다"고 말했다.한준희 기획총괄은 "경쾌하기도 하고 무섭기도 하고 웃기기도, 슬프기도, 아프기도 한 다채로운 작품"이라며 "가볍지는 않지만 편하게 볼 수 있고 끝까지 쭉 달릴 수 있는 작품이라고 생각한다"고 자신했다.'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr