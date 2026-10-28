그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

롤라팔루자 인디아 2027 라인업 / 사진 제공=롤라팔루자 인디아

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 내년 1월 인도에서 열리는 음악 페스티벌 '롤라팔루자 인디아 2027'에 헤드라이너로 출연한다.28일 소속사 하이브와 게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 내년 1월 23~24일 인도 뭄바이 마할락슈미 경마장에서 열리는 '롤라팔루자 인디아 2027'의 둘째 날인 24일 무대에 오른다. 캣츠아이가 인도에서 공연하는 것은 데뷔 후 처음이다.이번 페스티벌에는 캣츠아이를 비롯해 영국 싱어송라이터 올리비아 딘, 미국 록 밴드 림프 비즈킷, 아일랜드 밴드 폰테인스 D.C. 등이 헤드라이너로 이름을 올렸다.롤라팔루자는 1991년 미국에서 시작된 음악 축제로, 이후 남미와 유럽, 아시아 등으로 개최 지역을 넓혔다. 2023년 처음 열린 인도 공연은 내년 5회째를 맞는다. 이번 행사에는 40여 팀이 참여해 4개 무대에서 공연을 펼칠 예정이다.캣츠아이는 그동안 북미와 유럽을 중심으로 활동해 왔다. 이번 공연을 통해 인도 관객과 처음 만나는 만큼 활동 지역을 아시아로 넓히게 됐다. 특히 인도계 미국인 멤버 라라에게는 자신의 뿌리가 있는 나라에서 선보이는 첫 무대라는 의미도 있다.캣츠아이는 최근 미국 빌보드 차트에서도 성적을 이어가고 있다. 지난 8월 발매한 세 번째 EP 'WILD'는 '빌보드 200'에서 1위를 기록했으며, 최신 차트(10월 31일 자)에서는 39위에 올라 10주 연속 순위권에 머물렀다.선공개곡 'Animal'은 이번 주 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 30위를 기록했다. 미국 라디오 방송 횟수를 집계하는 '팝 에어플레이'에서는 자체 최고 순위인 8위에 올랐다.한편 캣츠아이는 현재 북미에서 'THE WILDWORLD TOUR'를 진행하고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr