파우 / 사진=그리드엔터테인먼트

파우 / 사진=그리드엔터테인먼트

그룹 파우(POW)가 첫 콘서트 투어를 마무리했다.파우(요치, 현빈, 정빈, 동연, 홍)는 지난 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 공연을 끝으로 첫 콘서트 투어 '2026 COLOR ON'(2026 컬러 온)을 마쳤다.이번 투어는 지난 9일과 10일 서울 공연을 시작으로 헝가리 부다페스트, 폴란드 바르샤바, 독일 베를린과 쾰른, 네덜란드 암스테르담, 이탈리아 밀라노 등 유럽 6개 도시에서 진행됐다.파우는 이번 공연에서 다양한 곡과 유닛 무대로 팬들을 만났다. 'Valentine'(발렌타인)과 'Bae'(배)로 공연을 시작한 뒤 '이유', '다정해지는 법', 'WHY'(와이)를 선보였다. 이어 'Come True'(컴 트루), 'I'(아이), 'Dazzling'(다즐링), 'Celebrate'(셀러브레이트) 등 기존 발표곡으로 무대를 이어갔다.공연 중반에는 편곡과 유닛 무대로 변화를 줬다. 'Still choosing you'(스틸 츄징 유)는 스탠드 마이크를 활용한 록 버전으로 선보였으며, 'Just Go'(저스트 고), 'Slow Dancing'(슬로우 댄싱), 'Fingerprint'(핑거프린트) 등도 무대에 올랐다.멤버별 무대도 마련됐다. 현빈과 정빈은 'That Should Be Me'(댓 슈드 비 미)를 커버했고, 요치와 홍, 동연은 세 사람이 함께하는 댄스 퍼포먼스를 펼쳤다.후반부에는 'Wall Flowers'(월 플라워스)와 리믹스 버전의 'Amazing'(어메이징)을 비롯해 'Flavor'(플레이버), 'Favorite'(페이보릿), 'Boyfriend'(보이프렌드) 등으로 공연을 이어갔다. 앙코르에서는 데뷔 3주년을 기념해 발표한 'Love Again'(러브 어게인)과 'Sunset'(선셋), 'Gimme Love'(김미 러브), 'Happy Depression'(해피 디프레션), '항상 그 자리에 있어'를 불렀다.프랑스 파리에서도 현지 팬들과 만났다. 파우는 지난 25일 파리 이벤트 센터에서 열린 'THE A FESTIVAL'(더 에이 페스티벌)에 참가해 약 60분간 공연했다. 무대 외에도 팬사인회와 하이터치, 단체 사진 및 셀카 촬영 등 여러 프로그램에 참여했다.파우는 이번 투어를 통해 유럽 6개 도시에서 단독 공연을 펼치며 해외 활동 범위를 넓혔다. 앞으로도 온·오프라인을 통해 국내외 팬들과 만날 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr