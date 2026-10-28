배우 김예령이 암 진단 과거를 고백하고 있다. / 사진제공=TV조선 '퍼펙트 라이프'

사진제공=TV조선 '퍼펙트 라이프'

배우 김예령이 건강 위기를 고백한다.28일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 배우 김예령이 연이은 수술과 암 투병으로 겪은 건강 위기를 고백한다.김예령은 3년간 세 차례 수술을 받은 안타까운 사연을 전했다. 종양 제거 수술에 이어 갑상샘암까지 진단받은 김예령은 "올해는 무슨 종양이 생기지는 않을까 걱정이 든다"며 불안한 심경을 털어놨다.MC 현영은 암 전조 증상에 대해 물었다, 그러자 김예령은 "촬영할 때 예민해진다"며 "잠을 못 자서 피곤하겠거니 생각했다"고 떠올렸다.김예령은 올해 환갑을 맞았다. 그는 "집에 갔더니 딸이 깜짝 잔치를 준비해놨다"며 "너무 고맙고 감동이었다"고 벅찬 마음을 보였다.특히 그는 초등학생 손주들이 용돈을 조금씩 모아 화장품을 선물했다며 흐뭇한 얼굴을 짓기도 했다.한편 김예령은 1993년 영화 '누가 용의 발톱을 보았는가'로 데뷔한 뒤 영화와 드라마를 오가며 활동 중이다. 야구선수 출신 윤석민의 장모이기도 하다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr