학교폭력 의혹에 휩싸였던 배우 고민시가 넷플릭스 신작 '꿀알바' 제작발표회에 불참했다. / 사진=텐아시아 DB

28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. / 사진=이승현 기자

한준희 기획총괄이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에 출연한 배우들의 캐스팅 비화를 공개했다. 학교폭력 의혹 이후 공식 행사에 모습을 드러내지 않고 있는 고민시를 섭외한 과정도 밝혔다.28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡으ㄴ 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 ‘꿀알바’만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 ‘혁준’이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.이날 한준희 기획총괄은 고민시를 캐스팅한 이유에 대해 "정반대되는 모습을 보고 싶었다"며 "'당신의 맛'에서 연주라는 역을 했었는데 이번에 다른 연주로 참여하는 건 어떠냐고 설득했다"고 말했다.고민시의 '꿀알바' 출연은 학교폭력 의혹이 불거지기 전 결정됐다. 넷플릭스는 지난해 4월 29일 고민시를 포함한 출연진을 공식 발표했다. 이후 5월 학교폭력 의혹이 제기됐지만 넷플릭스 측은 예정대로 촬영을 진행한다고 밝혔다. 당시 고민시 측은 의혹을 전면 부인했다.또한 한준희는 이재욱에 대해 "다 할 수 있는 배우라고 생각한다"며 "이재욱의 수백 개 얼굴을 볼 수 있는 작품"이라고 극찬했다. 김민하에 대해서는 "평소 팬심을 갖고 있던 배우"라며 "지윤이는 직구를 던지는 투수 같은 인물이었으면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.이희준의 캐스팅 비화도 전했다. 한준희는 "한국에서 가장 연기를 잘하는 만큼 가장 많은 준비를 하는 배우라고 알고 있다"며 "이희준을 꼬시기 위해 멋있고 섹시한 역할이라고 설득했다. 젖어 있는 머리칼과 수트로 더티 섹시한 모습을 보여주고 싶었다"고 말했다.한편 고민시는 이날 제작발표회에 참석하지 않았다. 넷플릭스 측은 다른 작품의 촬영 일정 때문이라고 설명했다.한편, '꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr