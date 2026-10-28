'키드냅 게임'이 해외에서 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=Viu

채널A 드라마 '키드냅 게임'이 국내에서는 4주 연속 0%대 시청률에 머물고 있지만 해외 OTT에서는 상위권에 이름을 올렸다.아시아 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 10월 3주차(10월 12~18일) 주간 차트에 따르면 '키드냅 게임'은 필리핀 2위, 인도네시아 3위, 말레이시아 5위를 기록했다. 아시아 3개국에서 톱5에 진입한 것이다.'키드냅 게임'은 한국과 일본, 대만, 필리핀 배우들이 함께 출연하는 서바이벌 스릴러다. 배우 이준기를 비롯해 일본 배우 사카구치 켄타로, 대만 배우 가가연, 필리핀 배우 조엘 토레 등이 출연한다.작품은 여러 국가의 배우들이 참여한 만큼 공개 전부터 해외 시장을 겨냥한 캐스팅으로 관심을 모았다. 서로 다른 인물들이 벌이는 심리전과 사건을 둘러싼 추리 과정이 주요 관전 포인트다.다만 국내 성적은 아쉬운 상황이다. '키드냅 게임'은 4주 연속 0%대 시청률을 기록하며 부진을 이어가고 있다. 반면 Viu에서는 필리핀과 인도네시아 등 동남아시아 국가를 중심으로 상위권에 올랐다.'키드냅 게임'은 매주 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr