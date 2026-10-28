28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. / 사진=이승현 기자

28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다. / 사진=이승현 기자

배우 김민하가 가난에 대한 두려움을 털어놨다.28일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이희준, 김민하와 연출을 맡은 김다민 감독, 한준희 기획총괄이 참석했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 ‘꿀알바’만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 ‘혁준’이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.김민하는 귀신보다 거지 되는 게 무서운 현실적인 성격의 소유자이자 혁준의 동생인 '지윤'으로 분했다. 이에 대해 김민하는 "생각하지 않고 냅다 가는 인물"이라며 "단순해 보일 수 있지만 용감하게 가족을 구해나가는 캐릭터"라고 설명했다.이어 "'가난이 무섭지 귀신이 무섭냐'라는 대사가 있는데 굉장히 공감하면서 대사를 쳤다. 저도 가난이 무서웠다"며 "현실에 발을 디디고 살아가지 못하는 현실이 무서웠고 어떻게 하면 현실을 잘 살아갈 수 있는지가 숙제"라고 말했다. 다만 김민하는 강남 8학군 출신으로, 어린 시절 청담동에서 설경구·송윤아 부부와 이웃으로 지낸 것으로 알려졌다.이재욱과의 호흡에 대해서는 "저보다 3살이 어린데도 현장에서 너무 잘 챙겨줬다. 소금빵도 사다 줬다"며 "눈만 마주치면 티격태격했다. 불편한 것 없이 편하게 재밌게 촬영했다"고 전했다.한편, '꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr