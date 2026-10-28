배우 이종혁의 차남 이준수가 형 이탁수에 이어 연애 예능에 출연한다. / 사진제공=tvN STORY & E채널

'내 새끼의 연애'가 시즌 3로 돌아온다. / 사진제공=tvN STORY & E채널

배우 이종혁의 아들 이준수를 비롯한 스타 자녀 5명이 새로운 인연을 찾아 나선다.tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')가 28일 종합 예고 영상을 공개했다. 이번 시즌에는 배우 이종혁의 아들 이준수, 배우 최대철의 아들 최상문, 배우 정희태의 아들 정민재, 농구감독 전희철의 딸 전지우, 개그맨 임혁필의 딸 임혜인이 출연한다.공개된 영상에는 처음 만난 출연자들이 서로에게 호감을 느끼며 가까워지는 모습이 담겼다. 임혜인은 "이런 경험 자체가 다 처음"이라며 긴장한 모습을 보였고, 이준수는 상대방을 바라보며 "너무 예쁘다"고 말했다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 부모들도 자녀들의 낯선 모습에 미소를 지었다.출연자들은 시간이 흐르면서 자신의 감정을 적극적으로 표현하기 시작했다. 이들은 "너만 마음에 있는 것 같아", "내 마음이 바뀔 리는 없을 것 같아", "뚝딱대도 이해해 줘" 등의 말을 주고받았다. 부모들은 "이거 플러팅 멘트 아니냐"며 자녀들의 연애에 관심을 보였다.하지만 출연자들 사이에 혼란스러운 감정이 드러나는 장면도 등장했다. 한 출연자는 "제 마음을 잘 모르겠고 엄청 흔들리고 있는 것 같다"며 속마음을 털어놨다. 눈물을 흘리는 모습까지 공개되자 부모들은 "벌써 막 눈물이 날 것 같다"며 안타까워했다.제작진은 이번 시즌에서 출연자들의 감정 표현이 한층 적극적으로 바뀌었다고 설명했다. 이들은 "썸은 한층 더 과감해졌고, 러브라인은 부모조차 감히 예측할 수 없을 만큼 복잡해졌다"며 "지난 시즌보다 훨씬 더 솔직하고 짙어진 감정선을 마주할 수 있을 것"이라고 밝혔다.'내 새끼의 연애3'는 오는 11월 11일 오후 8시 첫 방송된다. 티빙에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr