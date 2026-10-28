김다예가 박수홍의 생일을 맞아 진수성찬을 차렸다. / 사진=김다영 SNS

방송인 박수홍의 아내가 남편을 향한 깊은 애정을 보여줬다.김다예는 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편의 생일"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김다예가 박수홍의 생일을 맞아 미역국을 비롯해 잡채, 불고기 등 각종 반찬 등을 만든 모습. 특히 사과까지 식당을 방불케 할 정도로 그 종류가 다양해 눈길을 끌었다.앞서 박수홍은 과거 자신의 매니지먼트 업무를 맡은 친형 부부를 회사 자금 및 개인 자산을 횡령했다는 혐의로 고소해 승소했다. 이 과정에서 박수홍의 부모는 첫째 아들 편을 들었고, 이로 인해 박수홍은 부모와 친형 부부와 절연했다.한편 김다예는 2021년 박수홍과 결혼했다. 부부는 2024년 딸을 얻었으며, 현재 유튜브 채널 '행복해다홍'으로 가족의 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr