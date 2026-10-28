유튜버 헤이지니가 미소를 짓고 있다. / 사진=헤이지니 SNS

사진=헤이지니 SNS

키즈 유튜버 헤이지니(본명 강혜진)가 전 직원 노동 착취 의혹에 휩싸인 가운데, 그가 딸이 홍보에 참여한 바이크 영상을 삭제했다.28일 헤이지니의 인스타그램에는 공동구매 제품인 바이크를 타고 있는 딸의 영상이 삭제되고 전 직원의 폭로와 관련된 입장문이 새롭게 게재됐다.논란 전 헤이지니는 이달에만 여러 브랜드와 협업해 유아 식판 및 식기, 아이 맨투맨, 젤리, 바이크 등 다양한 제품들로 공동구매 활동을 했다.앞서 헤이지니와 오랜 친구이자 전 직원이었다는 A씨는 2016년 동업 제안으로 일을 시작했지만, 실제로는 중국어 콘텐츠의 기획부터 번역, 더빙, 편집, 업로드까지 제작 전반을 담당했다고 주장했다.또 A씨는 당시 연봉이 약 2000만 원 수준이었으며, 추가 수당 없이 하루 최대 16시간 근무하고 주말에도 자주 출근하는 등 과도한 업무로 건강이 악화됐다고 호소했다.A씨는 결국 2018년 야근 중 응급실에 실려 갔고, 공황장애와 우울증 등을 진단받았다고 했다. 산재 신청 과정에서도 회사와 갈등을 겪었지만 2020년 승인받았고, 이후 극단적 선택을 시도할 만큼 힘든 시간을 보내 현재까지도 치료를 받고 있다는 입장이다.이에 헤이지니가 운영하는 콘텐츠 회사 키즈웍스는 논란과 관련해 안타까움을 표하면서도 해당 직원에게 자율적인 근무 환경과 재택근무, 휴식, 주거비 지원 등을 제공했고, 산재 신청도 방해하지 않고 노무사를 소개하는 등 절차를 도왔다는 입장을 보였다.다만, 서로의 기억에 차이가 있을 수 있음을 인정하며, 당사자가 원한다면 대화할 의사가 있고 이번 일을 계기로 근무환경도 개선하겠다고 밝혔다.한편 헤이지니는 2017년 채널을 만들어 현재 413만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr