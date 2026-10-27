안보현이 데뷔 후 첫 사극 주연을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

안보현이 데뷔 후 첫 사극 주연을 맡았다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 안보현이 '신의 구슬'에서 데뷔 후 처음으로 사극 주인공을 맡은 가운데, 고려시대 청년 장수로 변신한 모습이 공개됐다.27일 JTBC 드라마 '신의 구슬' 측은 안보현의 첫 스틸컷을 공개했다. 사진 속 안보현은 긴 머리를 늘어뜨리고 고려시대 의상을 입은 모습이다. 생각에 잠긴 듯한 표정과 차분한 눈빛으로 극 중 인물의 분위기를 나타냈다.오는 12월 첫 방송되는 '신의 구슬'은 몽골과 30여년간 전쟁을 벌이던 서기 1258년 고려를 배경으로 한다. 전쟁에서 패배할 위기에 놓인 상황에서 호국의 성물 관음보주를 찾기 위해 떠난 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.안보현은 극 중 호송대 도령(특임지휘관) 백결을 연기한다. 백결은 왕실 친위대 견룡군 출신의 청년 장수로, 황제의 딸을 사랑하는 인물이다. 백성들의 염원이 담겼다고 전해지는 호국의 성물을 찾아오라는 임무를 받은 뒤 야별초 전사들과 함께 전쟁터로 향한다.백결은 쉽게 감정을 나타내지 않지만, 강한 책임감과 순수한 면모를 함께 지닌 인물이다. 안보현은 성물을 찾아 나서는 과정에서 겪는 갈등과 황녀를 향한 감정을 연기로 풀어낼 예정이다.이번 작품은 안보현의 첫 사극 주연작이다. 그동안 현대극에서 주로 활동해 온 안보현은 고려시대 장수 역할을 맡아 새로운 모습을 보여준다. 특히 활과 검을 다루는 장면을 소화하기 위해 무술 연습에도 시간을 들인 것으로 알려졌다. 최근 '재벌X형사'에서 재벌 3세 강력팀 형사 진이수 역을 맡아 능청스러운 코믹 연기와 액션을 선보였다. 이번 작품에서 고려시대 청년 장수로 변신해 관심을 모은다.'신의 구슬'은 오는 12월 첫 방송되며, 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에서도 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr