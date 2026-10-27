블랙핑크 지수 / 사진=블리수

그룹 블랙핑크 지수가 두 번째 선공개곡을 발표하고 첫 솔로 정규앨범 발매 준비에 속도를 낸다.지수는 오는 30일 오전 8시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 'ADDICTED'(어딕티드)를 공개한다. 지난달 선보인 'CLICK'(클릭)에 이어 정규 1집 발매에 앞서 공개하는 두 번째 싱글이다.소속사 블리수(BLISSOO)는 지난 24일부터 26일까지 공식 SNS에 'ADDICTED'의 로고 영상과 티저 이미지, 티저 영상을 순차적으로 게재했다. 이를 통해 신곡의 콘셉트와 음악 일부를 공개했다.공개된 로고 영상에는 어두운 보랏빛 하늘을 배경으로 하트 형태의 번개가 등장한다. 곡 제목은 입체적인 보라색 글씨로 표현됐다. 이어 공개된 사진에서 지수는 반짝이는 커튼 뒤에 서서 카메라를 응시하고 있다. 앞머리를 일자로 내린 헤어스타일과 검은색 네일로 이전과 다른 분위기를 연출했다.26일 공개된 티저 영상에는 신곡의 음원과 안무 일부가 담겼다. 지수는 짧은 영상에서 보컬과 퍼포먼스를 선보이며 컴백을 예고했다.지수는 지난해 솔로 미니앨범 'AMORTAGE'(아모르타주)를 발매했으며, 팝 가수 ZAYN(제인)과 협업한 싱글 'EYES CLOSED'(아이즈 클로즈드)로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 진입했다.앞서 지수는 지난달 발매한 'CLICK'을 통해 서로에게 끌리는 감정을 음악으로 풀어냈다. 이번 'ADDICTED'에서는 새로운 콘셉트와 음악적 변화를 보여줄 예정이다. 정규앨범의 첫 선공개곡 'CLICK'은 아이튠즈 43개 지역 톱10에 올랐으며, 애플뮤직 11개 지역 톱 송 차트에도 이름을 올렸다.지수는 'ADDICTED' 발매 이후 오랜만에 음악 방송에 출연해 팬들과 만날 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr