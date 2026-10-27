31기 상철이 결혼한다. / 사진=SNS

31기 상철이 결혼한다. / 사진=SNS

방송 당시 출연자 간 갈등으로 논란을 빚었던 '나는 SOLO' 31기에서 결혼 소식이 전해졌다. 주인공은 상철이다.지난 25일 31기 정숙은 자신의 SNS를 통해 상철의 웨딩사진을 공개했다. 그는 "너무너무 예쁘다. 너무너무너어무 축하해"라는 글을 남기며 결혼을 축하했다.사진에는 예비 신부와 손을 맞잡고 있는 상철의 모습이 담겼다. 상철은 한 손에 부케를 든 채 환하게 웃고 있다.정숙은 31기 출연자들이 함께 찍은 사진도 공개했다. 사진에는 영수, 영식, 영철, 광수, 상철, 정숙, 영자, 정희가 자리했다. 상철의 결혼을 앞두고 마련된 청첩장 모임으로 보인다. 경수, 순자, 영숙, 옥순, 영호는 함께하지 않았다.한편 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기는 방송 당시 여성 출연자들 사이의 갈등으로 논란을 빚었다. 옥순, 영숙, 정희가 순자를 두고 뒷담화하는 장면이 공개되면서 집단 따돌림 의혹까지 불거졌다. 이러한 논란 속에서도 순자는 경수와 최종 커플로 성사됐다.이후 논란이 확산하자 옥순, 영숙, 정희는 종영 다음 날 진행된 제작사 촌장엔터테인먼트의 라이브 방송에서 해당 논란에 대해 사과했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr