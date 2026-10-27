시아버지의 건물을 물려받기 위해 남편 몰래 다른 남자들의 아이를 가지려 한 여성의 사연이 공개됐다./ 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

시아버지의 건물을 물려받기 위해 남편 몰래 다른 남자들의 아이를 가지려 한 여성의 사연이 공개됐다./ 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

시아버지의 건물을 물려받기 위해 남편 몰래 다른 남자들의 아이를 가지려 한 여성의 사연이 공개됐다.지난 26일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩'에서는 결혼을 약속한 여자친구가 알고 보니 유부녀였다는 남성의 의뢰가 다뤄졌다.의뢰인은 7개월 전 독서 모임에서 여자친구를 만났다. 대화가 잘 통하고 취향도 비슷했던 두 사람은 연인으로 발전했고, 의뢰인은 여자친구에게 프러포즈까지 했다.그러나 프러포즈 직후 예상치 못한 일이 벌어졌다. 우연히 마주친 한 남성이 여자친구를 알아본 것. 그는 여자친구의 결혼식에서 웨딩 촬영을 담당했던 사람이었다. 여자친구가 이미 결혼한 유부녀라는 사실이 드러난 순간이었다.의뢰인이 따져 묻자 여자친구는 남편과 2년째 별거 중이며 곧 이혼할 예정이라고 해명했다. 하지만 탐정단의 조사 결과, 여자친구는 의뢰인 외에도 여러 남성을 동시에 만나고 있었다. 목적은 연애가 아닌 임신이었다.여자친구는 수의사로 일하고 있었지만 결혼 후 병원 운영에 어려움을 겪고 있었다. 적자가 쌓이는 데다 월세와 대출금까지 감당해야 하는 상황이었다. 그러던 중 시아버지가 "먼저 손주를 안겨주는 자식한테 건물을 물려주겠다"고 말하자 형님 부부보다 먼저 아이를 갖기로 마음먹었다. 문제는 남편이 무정자증이라는 사실이었다.여자친구가 선택한 방법은 다른 남자의 아이를 임신하는 것이었다. 남편과 혈액형이 같고 보조개, 곱슬머리 등 유전적 특징이 비슷한 남성들을 골라 접근했다. 경제적 조건까지 따져가며 여러 남성을 만난 것으로 드러났다.결국 임신에는 성공했지만, 의뢰인에게 모든 사실을 들키고 말았다. 그럼에도 여자친구는 잘못을 인정하기는커녕 "솔직히 피해 본 거 없잖아. 데이트에 잠자리까지 오히려 땡큐 아니야?"라고 말했다.이를 지켜보던 데프콘은 "너무 괴이해서 이해가 안 된다"며 황당해했다. 김풍 역시 "너무 목표 지향적이라서 무섭다"고 반응했다. 이재율은 "이 정도면 '어벤져스' 새로운 빌런으로 나와도 된다"고 말했다.이날 '탐정 24시'에서는 40년 전 자신을 돌봐준 인형 공장 사장 부부를 찾는 50대 여성의 사연도 소개됐다.의뢰인은 10살 때 아버지를 잃은 뒤 홀어머니 밑에서 자랐다. 집에 화재까지 발생하면서 형편이 어려워졌고, 중학교 3학년 때부터 인형 공장에서 아르바이트를 시작했다. 당시 공장 사장 부부는 어린 의뢰인의 식사를 챙기고 약속했던 금액보다 많은 월급을 지급했다. 야간 고등학교에 진학할 수 있도록 도왔으며, 학교 근처 가족 공장에 취직시켜 등록금도 전액 지원했다.덕분에 의뢰인은 결석 한 번 없이 고등학교를 졸업했다. 그러나 졸업 후 공장을 떠나면서 사장 부부에게 제대로 인사하지 못했다. 의뢰인은 "어린 마음에 야간 고등학교에 다녔다는 사실을 숨기고 싶었다. 가난했던 과거에서도 벗어나고 싶었다"며 눈물을 보였다. 수십 년이 지난 지금이라도 은인들을 찾아 감사 인사를 전하고 싶다는 것이 그의 바람이었다.백호 탐정단은 과거 공장이 있던 지역의 부동산과 철학관 등을 방문하고 인형 업체 및 완구 협회에도 문의했지만 사장 부부의 행방을 확인하지 못했다. 결국 탐정단은 시청자들에게 제보를 요청했다.한편 채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr