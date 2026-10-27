김정난이 이사 소식을 밝혔다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

김정난이 이사 소식을 밝혔다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

배우 김정난이 럭셔리한 단독 주택 공개로 화제를 모은 가운데 오는 11월 서울 영등포로 이사한다고 밝혔다.지난 26일 김정난의 유튜브 채널에는 '"이게 되네?!" 방구석 공포 라디오 안방마님 김정난, 심야괴담회 접수 성공'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정난이 MBC 예능 프로그램 '심야괴담회' 녹화에 참여한 가운데 현장 대기실 비하인드가 공개됐다.김정난은 대기실에서 대본을 읽고 오싹한 호러 메이크업을 받는 등 녹화를 준비했다. 그러던 중 '심야괴담회'에 함께 출연하는 김숙이 대기실에 깜짝 방문해 반가운 인사를 나눴다.김숙은 "보고 싶었다"면서도 카메라를 발견하고 "유튜버가 너무 됐다"라고 언급했다. 김정난은 "나도 모르게 마이크가 채워져 있었다"고 유쾌하게 답했다. 김숙은 브이로그를 찍는다는 말에 "언니 콘텐츠 하더라. '심야괴담회' 짝퉁 하던데"라고 농담했고 김정난은 "그래서 여기서 캐스팅했나보다"라고 대꾸했다.두 사람은 조만간 식사를 함께하자며 대화를 이어갔다. 김숙이 "그대로 그 집에 있냐"고 근황을 묻자 김정난은 "나 이사 간다. 영등포로 11월에"라고 고백했다. 이를 들은 김숙이 "유튜브 때문에 이사 가는 거 아니냐"고 묻자 김정난은 손사래를 치며 "그거 아니야"라고 대답해 웃음을 자아냈다.앞서 김정난은 자신의 유튜브 채널을 통해 현재 거주 중인 보금자리를 직접 공개해 커다란 화제를 모은 바 있다. 당시 공개된 보금자리는 1층에 서재와 운동방, 3층에 침실과 옷방, 탁 트인 대형 통창 구조를 갖춘 럭셔리 단독주택이었다.당시 그는 "지금 집을 매우 싼 값에 내놨다"고 고백해 시선을 모았다. 다만 해당 주택의 실제 매매 성사 여부에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr