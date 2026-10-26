사진=유튜브 '방가네'

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배우 고은아가 아이를 갖고 싶다는 생각을 밝혀 가족들을 놀라게 했다.26일 유튜브 채널 '방가네'에는 '갑자기 임신할꺼라며 폭탄발언 한 미혼인 고은아. 엄마 숨 넘어감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 미르는 어머니에게 전날 밤 고은아에게 받은 전화 내용을 전했다. 그는 "어저께 고은아가 밤에 갑자기 전화를 했다. '나 진지하게 얘기하는 건데 임신하려고'라고 하더라"며 누나가 임신하고 싶다는 뜻을 밝혔다고 말했다.갑작스러운 이야기를 들은 어머니는 "갑자기 생뚱맞은 소리를 하냐. 애 키울 능력이나 되냐"며 당황했다. 미르는 조카에게 선물을 받은 고은아가 아이를 빨리 낳아야 할 것 같다고 말했다며 통화 당시 상황을 설명했다.미르 역시 누나의 임신 상담에 어떻게 반응해야 할지 난감했다고 털어놨다. 그는 "그걸 왜 나한테 말하냐. 내가 왜 누나의 임신 상담을 해야 하냐. 나도 임신을 해본 적이 없는데"라고 말해 웃음을 안겼다.이후 집에 도착한 고은아는 가족들 앞에서 직접 자신의 생각을 꺼냈다. 어머니가 갑자기 임신 이야기를 한 이유를 묻자 "나이가 있잖아. 빨리 임신해버릴까 봐"라고 답했다.어머니는 출산 이후 양육에 대한 걱정을 드러냈다. 그는 "물론 애를 낳을 수 있다. 근데 어떻게 키울 거냐. 혼자 키울 수 있으면 가져라"고 말했다. 미르는 "만약 애를 낳으면 애 아빠랑 같이 키우겠지"라고 거들었다.고은아는 순간적으로 꺼낸 이야기가 아니라고 강조했다. 그는 "우발적인 게 아니라 며칠 전부터 생각했다"며 진지하게 고민하고 있다고 밝혔다. 미르가 아이를 갖고 싶은 이유를 묻자 "나이도 나이지만 너무 예쁠 것 같다"고 답했다.대화 중에는 고은아의 남자친구도 언급됐다. 미르는 '파란 개구리'라는 별칭으로 불리는 누나의 남자친구에 대해 "진짜 잘생겼다"며 "기회가 되면 얼굴이 공개될 수도 있겠지만 진짜 잘생겼다"고 칭찬했다.고은아는 남자친구와도 아이에 관한 이야기를 나눴다고 전했다. 그는 "자기는 너무 좋다더라"며 상대 역시 긍정적인 반응이었다고 밝혔다. 그러면서 "나는 아기를 원하지 않는 줄 알았는데 내가 너무 무섭다고 하니까 말을 못 하고 고민만 하고 있었던 것"이라고 설명했다.언니 효선은 "우리 집 아무리 오픈 마인드라고 하지만…"이라며 반응했고, 어머니도 한숨을 내쉬었다. 고은아는 이번 영상에서 임신에 대한 바람과 남자친구의 생각을 전했으며, 구체적인 임신 시기나 결혼 일정은 밝히지 않았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr