사진=유튜브 '방가네'
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배우 고은아가 아이를 갖고 싶다는 생각을 밝혀 가족들을 놀라게 했다.

26일 유튜브 채널 '방가네'에는 '갑자기 임신할꺼라며 폭탄발언 한 미혼인 고은아. 엄마 숨 넘어감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 미르는 어머니에게 전날 밤 고은아에게 받은 전화 내용을 전했다. 그는 "어저께 고은아가 밤에 갑자기 전화를 했다. '나 진지하게 얘기하는 건데 임신하려고'라고 하더라"며 누나가 임신하고 싶다는 뜻을 밝혔다고 말했다.
사진=유튜브 '방가네'
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갑작스러운 이야기를 들은 어머니는 "갑자기 생뚱맞은 소리를 하냐. 애 키울 능력이나 되냐"며 당황했다. 미르는 조카에게 선물을 받은 고은아가 아이를 빨리 낳아야 할 것 같다고 말했다며 통화 당시 상황을 설명했다.

미르 역시 누나의 임신 상담에 어떻게 반응해야 할지 난감했다고 털어놨다. 그는 "그걸 왜 나한테 말하냐. 내가 왜 누나의 임신 상담을 해야 하냐. 나도 임신을 해본 적이 없는데"라고 말해 웃음을 안겼다.

이후 집에 도착한 고은아는 가족들 앞에서 직접 자신의 생각을 꺼냈다. 어머니가 갑자기 임신 이야기를 한 이유를 묻자 "나이가 있잖아. 빨리 임신해버릴까 봐"라고 답했다.
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어머니는 출산 이후 양육에 대한 걱정을 드러냈다. 그는 "물론 애를 낳을 수 있다. 근데 어떻게 키울 거냐. 혼자 키울 수 있으면 가져라"고 말했다. 미르는 "만약 애를 낳으면 애 아빠랑 같이 키우겠지"라고 거들었다.

고은아는 순간적으로 꺼낸 이야기가 아니라고 강조했다. 그는 "우발적인 게 아니라 며칠 전부터 생각했다"며 진지하게 고민하고 있다고 밝혔다. 미르가 아이를 갖고 싶은 이유를 묻자 "나이도 나이지만 너무 예쁠 것 같다"고 답했다.

대화 중에는 고은아의 남자친구도 언급됐다. 미르는 '파란 개구리'라는 별칭으로 불리는 누나의 남자친구에 대해 "진짜 잘생겼다"며 "기회가 되면 얼굴이 공개될 수도 있겠지만 진짜 잘생겼다"고 칭찬했다.
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고은아는 남자친구와도 아이에 관한 이야기를 나눴다고 전했다. 그는 "자기는 너무 좋다더라"며 상대 역시 긍정적인 반응이었다고 밝혔다. 그러면서 "나는 아기를 원하지 않는 줄 알았는데 내가 너무 무섭다고 하니까 말을 못 하고 고민만 하고 있었던 것"이라고 설명했다.

언니 효선은 "우리 집 아무리 오픈 마인드라고 하지만…"이라며 반응했고, 어머니도 한숨을 내쉬었다. 고은아는 이번 영상에서 임신에 대한 바람과 남자친구의 생각을 전했으며, 구체적인 임신 시기나 결혼 일정은 밝히지 않았다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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