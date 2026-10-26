사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 래퍼 트루디가 남편 이대은의 말투에 상처받았던 경험과 우울증 치료 사실을 털어놨다.26일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 트루디와 전 야구선수 이대은 부부가 출연했다.이날 트루디는 부부 사이 소통 문제를 고민으로 꺼냈다. 그는 다툴 때 이대은이 "너 병원 가봐. 너 그거 병이야. 약 먹었어?"라고 말한다며 "'또 시작이네'라는 말에도 위축되고 괴로웠다"고 밝혔다.트루디는 "환자가 된 기분이다. 나만 잘못해서 병자가 된 것 같고 아픈 사람이 된 것 같다"고 토로했다. 자신의 노력을 인정받고 싶을 때도 "원래 네가 할 일이야"라는 답이 돌아왔다며 "조금 공감해 주면 되는데 왜 저렇게 말할까 싶었다"고 말했다.이대은은 아내의 감정 변화에 어떻게 대처해야 할지 어려웠다는 입장을 전했다. 그는 "아내가 화날 때는 180도 다른 사람이다. 기분이 좋다가도 사소한 일에 화를 낸다"며 병원에 가보라는 말에 대해 "화가 나서 한 말이기도 하지만 진담도 담겨 있었다"고 설명했다.트루디는 "처음부터 이러지는 않았다"고 반박했다. 말싸움을 이겨본 적이 없어 대화를 피하게 됐고, 이대은이 "나는 원래 이런 사람"이라며 바꾸지 못한다고 했을 때도 상처받았다고 털어놨다.4년간의 연애 중 싸운 적이 없었다는 두 사람. 트루디는 당시에도 갈등을 피하려는 마음이 컸다고 밝혔다. 그는 "싸움을 싫어하고 그걸 피하고 싶다 보니까. 말하고 싶은데 싸움까지 가고 싶지는 않았다"고 설명했다.최근에는 함께 정신건강의학과를 방문해 기질 검사를 받았다. 트루디는 "저는 오빠에게 문제가 있다고 생각했는데 선생님이 저한테 너무 심한 우울증 단계라고 하더라. 제가 생각한 것보다 심했다"고 고백했다. 현재는 약을 처방받아 치료 중이라고 전했다.검사 후에는 자신은 다른 사람과 공감하며 만족감을 느끼는 반면, 이대은은 혼자서도 만족도가 높은 기질이라는 설명을 들었다고 밝혔다. 트루디는 "서로 다르다는 걸 인정하라고 하셨다"며 "아이가 저희를 보고 자라니까 아이를 위해서라도 노력해 보자는 마음으로 나왔다"고 말했다.이대은은 자신도 밖에서 힘든 일이 있어도 집에서는 화를 내지 않는다며 아내가 외부에서 에너지를 소진한 뒤 집에서 화를 내면 자신도 화가 난다고 했다. 김창옥은 과거의 힘든 경험을 기준으로 현재의 자신과 타인의 어려움을 판단하고 있을 수 있다고 짚었다.트루디는 어린 시절 부모님의 강한 말투로 힘들었던 기억도 꺼냈다. 그는 "부모님이 싸우는 건 아니었는데 말투가 너무 셌다. 그게 너무 힘들었다"며 "늘 사람들을 웃기려고 했고 24시간 이어폰을 꽂고 잤다. 생각해 보면 도망치고 싶었던 것 같다"고 말하며 눈물을 흘렸다.김창옥은 "남편과의 관계를 개선하는 것보다 진솔이를 만나야 한다"며 트루디가 어린 시절의 자신을 이해하고 마음을 보듬는 시간이 필요하다고 조언했다.한편 트루디와 이대은은 4년 열애 끝에 2021년 결혼했으며, 지난해 11월 아들을 얻었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr