사진=텐아시아DB
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배우 안재현이 식단 관리를 이어가며 느끼는 고충을 털어놨다.

26일 유튜브 채널 '안재현'에는 '프리랜서의 무계획 퇴근길 무작정 걷다 발견한 보물같은 맛집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 안재현은 촬영을 마친 뒤 서울 흑석동 거리를 걸으며 제작진과 대화를 나눴다. 그는 "오늘 촬영이 마무리되고 퇴근하고 있다"며 "보통 촬영이 끝나면 집에 가서 배달 음식을 먹거나 그렇게 한다"고 평소 일상을 전했다.
사진=안재현 유튜브
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곧바로 귀가하는 대신 근처에서 식사를 해결하기로 했다. 안재현은 "여기서 집에 가면 퇴근 시간에 걸릴 것 같다"며 "마냥 걷다가 밥집이 나오면 밥을 먹으려고 한다"고 말했다. 미리 식당을 정하지 않은 채 발길이 닿는 대로 걸으며 저녁 메뉴를 고민했다.

안재현은 이런 날 삼겹살을 먹는 것을 좋아한다며 혼자 식사하는 데 익숙한 모습을 보였다. 그는 "저는 혼밥러가 편하다"면서 "저한테 맛집은 혼밥을 편하게 할 수 있는 곳"이라고 자신만의 식당 선택 기준을 밝혔다.

제작진이 식단 관리를 계속하고 있는지 묻자 안재현은 "식단은 계속하는데 나오면 먹자"고 생각한다고 답했다. 평소에는 식단을 지키되 외출했을 때는 먹고 싶은 음식을 먹는 방식이었다.
사진=안재현 유튜브
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그는 식단을 엄격하게 유지하는 데 따르는 어려움도 전했다. 안재현은 "계속 그렇게 살면 너무 힘이 없는 것 같다"고 털어놨다. 그러면서도 "좋은 건 있다. 예민도가 떨어진다"고 덧붙였다.

제작진은 음식을 먹지 않으면 오히려 예민해지는 것 아니냐고 되물었다. 안재현은 "아니다. 너무 힘드니까 '어?' 이렇게 멍해진다"고 답해 식단 관리 중 느낀 상태를 설명했다.

앞서 안재현은 베드신이 포함된 드라마 촬영을 준비하며 체중을 60kg에서 77kg까지 늘렸다고 밝힌 바 있다. 최근에는 체중이 다시 줄었다고 전했다.

거리를 걷던 중에는 혼자 사는 생활에 관한 이야기도 나왔다. 안재현은 어릴 때 혼자 자취하는 것이 소원이었다면서도 "혼자 살면 다 돈이다. 진짜 장난 아니다"라고 생활비 부담을 언급했다.

한편 안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했지만, 2020년 이혼했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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