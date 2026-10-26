배우 박보검이 재도전 끝에 미용사 국가기술자격증을 취득했다. / 사진=텐아시아DB

'보검 매직컬2'는 시즌1 종영 후 약 7개월 만에 돌아온다. / 사진제공=tvN

'보검 매직컬2' 박보검이 손님들의 경상도 사투리를 알아듣지 못해 당황한다.26일 tvN 새 예능 '보검 매직컬2' 측은 첫 방송을 앞두고 1차 티저 영상을 공개했다. '보검 매직컬2'는 통영의 작은 바다마을에서 헤어샵을 운영하는 과정을 담은 프로그램이다. 지난 시즌에 출연한 박보검과 배우 이상이에 이어 고경표가 새롭게 합류했다.공개된 영상에는 세 사람이 통영에 헤어샵을 열고 손님들을 맞이하는 모습이 담겼다. 박보검은 재도전 끝에 미용사 국가기술자격증을 취득해 파마 시술을 맡았다. 이상이는 네일 서비스를 담당하고, 고경표는 손님 응대에 나섰다.하지만 예상하지 못한 문제가 발생했다. 손님들이 사용하는 경상도 사투리를 제대로 알아듣지 못한 것. 세 사람은 "하나도 못 알아들었어요"라며 당황한 반응을 보였다.박보검은 어린 손님에게 자신의 말투에 대한 의견을 묻기도 했다. 그는 "삼촌 사투리가 이상하지?"라고 질문했고, 아이는 망설임 없이 "네"라고 답해 웃음을 안겼다.'보검 매직컬2'는 오는 11월 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr