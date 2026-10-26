'파이널 테이블'이 방송 첫 주 2%대 시청률을 기록했다. / 사진=JTBC

'파이널 테이블'이 방송 첫 주 2%대 시청률을 기록했다. / 사진=JTBC

JTBC가 매각 절차를 밟고 있는 가운데, 안효섭 주연의 새 토일드라마 '파이널 테이블'이 2%대 시청률로 출발했다.지난 25일 방송된 JTBC '파이널 테이블' 2회에서는 천재 셰프 강한(안효섭 분)이 위기에 처한 레스토랑 파밀리아를 되살리고 요리 서바이벌 대회에 참가하기로 결심하는 과정이 그려졌다. 1화 1.9%, 2화 2.4%의 시청률을 기록했다.앞서 최송이(홍화연 분)를 소화기 폭발 위기에서 구했던 강한은 레스토랑 운영에 어려움을 겪는 송이를 위해 직접 요리에 나섰다. 송이가 거물 손님 앙리 베니에(션 리차드 분)를 돌려보낸 뒤 눈물을 흘리자 강한은 그를 위한 코스 요리를 준비했다.강한은 신선도가 떨어진 관자에 초리조 소스를 곁들이고 파스타 면 대신 어묵을 얇게 썰어 사용하는 등 제한된 재료로 음식을 완성했다. 이후 휴대전화를 찾으러 레스토랑에 돌아온 평연미디어 팀장 선정원(정유진 분)이 강한의 요리를 맛보면서 그가 정체를 숨겨온 셰프 '크리스 K'라는 사실을 알아챘다.강한은 뉴욕으로 출국하기 직전 송이로부터 "평연그룹이 우리 아버지를 죽였다"는 말을 들었다. 과거의 기억이 떠오른 강한은 호흡 곤란을 겪었지만 공항 화면에 등장한 평연그룹 문해선(장영남 분) 회장을 본 뒤 마음을 바꿨다.결국 출국을 포기한 강한은 송이에게 "같이 해보자. '더 테이블: K 셰프 2026'"이라고 말하며 평연그룹이 주최하는 요리 서바이벌 대회 참가를 제안했다.안효섭은 이날 방송에서 능숙한 조리 장면부터 과거의 상처를 마주한 강한의 감정 변화까지 표현했다. 특히 평연그룹과 얽힌 사연이 공개되면서 향후 대결의 배경에도 관심이 모인다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr