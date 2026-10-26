최준희 남편의 얼굴이 달라졌다. / 사진=최준희 SNS

최준희가 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. / 사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 자신의 힘으로 남편의 스타일을 바꾼 사실을 알렸다.최준희는 26일 자신의 인스타그램 스토리에 "우리 서방 제일 잘 시킨 것"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희의 남편이 코 성형으로 달라진 얼굴을 보이고 있는 모습. 최준희는 같이 피부과 간 것을 시작으로 코 수술, 다이어트, 헤어 숍 정착, 옷 스타일링 변화 등 자신의 손길로 남편의 외적인 부분들을 바꿨다고 언급했다. 그러면서 "내 맛대로 아바타 꾸미기"라고 덧붙였다.앞서 최준희는 "18살 때부터 입술 필러 맞고 다니던 필러 박사가 추천해 드립니다"라며 미성년 시절부터 얼굴 시술을 받았음을 알린 바 있다. 지난해 7월에는 자신의 유튜브 채널을 통해 한 차례 성형 사실을 알렸다. 그는 당시 얼굴 윤곽 시술과 눈 뒤트임, 밑 트임 수술을 고백했다. 이후 5개월 만인 같은해 12월에 "수술한 지 7일 차"라며 "눈 밑에 노랗고 붉게 멍이 들었다. 어제 실밥을 풀었다"고 2차 성형 사실을 밝혔다.또 지난 8월에는 자신의 SNS를 통해 "드디어 내일 실밥 푼다. 바로 메이크업 갈겨야지"라며 눈매 교정과 쌍꺼풀 재수술을 받았음을 인증했다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 최준희는 현재 다이어트 제품 등을 홍보하며 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr