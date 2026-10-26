채정안이 '돌싱N모솔' 시즌2에서도 MC로 나선다. / 사진=텐아시아DB

채정안이 '돌싱N모솔' 시즌2에서도 MC로 나선다. / 사진제공=E채널·MBC에브리원 '돌싱N모솔'

채정안이 '돌싱N모솔' 시즌2에서도 MC로 나서는 가운데, 지난 시즌 출연자들을 지켜보며 연애에 대한 생각이 달라졌다고 밝혔다.오는 11월 3일 첫 방송되는 E채널·MBC에브리원 예능 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 다시 사랑을 시작하려는 돌싱과 연애 경험이 없는 모태솔로가 함께 짝을 찾아가는 연애 리얼리티다. 시즌1에 이어 채정안이 MC를 맡는다.채정안은 시즌1을 진행하며 출연자들을 바라보는 시각에도 변화가 생겼다고 말했다. 그는 "1기에 출연했던 돌싱과 모솔 입학생들을 보면서 제가 갖고 있던 편견도 많이 없어졌다"며 "사람과 사람이 만날 때 서툴지만 서로 맞춰갈 수 있고, 누군가를 좋아하고 연애하는 감정을 계속 갖고 사는 게 참 좋겠다는 생각도 했다"고 밝혔다. 이어 "그래서 2기 분들을 볼 때는 첫 만남의 어색함도 조금 더 편하게 받아들이고, 그 어색함이 금방 사라질 거라는 기대를 갖고 보게 됐다"고 설명했다.새롭게 합류한 출연자들에 대해서도 언급했다. 채정안은 "2기 분들은 1기에 비해 조금 공부를 하고 온 티가 났다"면서도 "모솔만이 갖고 있는 순수함과 서툰 모습은 역시나 굉장히 귀여웠다"고 말했다. 이어 "앞으로 이분들이 어떻게 변하고 성장해갈지 무척 기대됐고, 보자마자 응원하고 싶은 마음이 밀려왔다"고 밝혔다.지난 시즌 채정안은 방송이 진행될수록 모솔남 조지에게 관심을 보인 바 있다. 이번 시즌에도 눈여겨보는 출연자가 있는지 묻자 "첫 녹화부터 제 눈에 들어온 돌싱과 모솔들이 있다"고 답했다. 그러면서 "다음 녹화까지 아직 일주일이나 남았는데도 이분들의 이야기가 벌써 궁금하다"며 "제2의 조지가 아니더라도 또 새로운 캐릭터가 분명히 나타날 거라는 믿음이 있다"고 말했다.채정안은 프로그램을 통해 연애와 인간관계에 대해서도 다시 생각하게 됐다고 밝혔다. 그는 "돌싱과 모솔의 이야기 안에는 결국 사람 사는 이야기가 있고, 인간의 다양한 모습이 담겨 있다고 생각한다"고 설명했다. 이어 "저 역시 프로그램을 보면서 누군가를 좋아하고 사랑하는 감정을 놓치고 살면 안 되겠다는 생각을 했다. 소중한 인연을 만나 함께 사랑하며 나아가는 것만큼 삶에서 중요한 가치가 또 있을까 싶다"고 덧붙였다.'연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 오는 11월 3일 밤 10시에 첫 방송된다.채정안은 2005년 비연예인 남성과 결혼했으나 2007년 이혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr