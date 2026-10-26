방송인 전현무가 출연 중인 '전현무계획4'가 시청자들의 비판을 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

'전현무계획4'에서 촬영을 거절한 식당의 상호와 위치를 유추할 수 있는 장면이 방송돼 논란이 일고 있다. / 사진=유튜브 채널 '채널S' 영상 캡처

'전현무계획4'가 촬영을 거절한 식당의 상호와 위치를 유추할 수 있는 장면을 방송에 내보내 논란에 휩싸였다.지난 23일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 그룹 아이브(IVE)의 가을, 리즈와 함께 경기 북부 지역의 맛집을 찾아다니는 모습이 그려졌다.출연진은 한 식당을 방문해 촬영 가능 여부를 물었지만 사장은 이를 거절했다. 그는 "우리는 촬영 안 한다. 지금까지 아무하고도 촬영해 본 적 없다"며 방송에 출연할 의사가 없음을 밝혔다.촬영을 거절한 이유도 설명했다. 식당 사장은 "내 나이가 74살이다. 저녁 장사라 방송에 한번 나갔다 하면 힘들어서 죽는다. 죄송하지만 도저히 응할 자신이 없다"며 양해를 구했다. 결국 출연진은 식당에 들어가지 못하고 발길을 돌렸다.논란은 촬영을 거절한 식당의 상호와 위치를 유추할 수 있는 장면이 방송에 나오면서 불거졌다. 제작진은 세 글자로 된 상호에서 가운데 글자만 가렸고, 출연진이 식당을 찾아가는 과정과 주변 모습도 내보냈다. 이 때문에 방송 화면만으로도 해당 업소를 특정할 수 있다는 지적이 나왔다.일부 시청자들은 촬영을 거부한 식당의 정보가 노출된 점을 문제 삼으며 제작진을 비판했다. 이들은 "식당 내부 장면은 아예 편집했어야 한다", "방송국이라고 마음대로 촬영하는 거냐", "사장님이 피해를 보면 어떻게 할 거냐" 등의 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr