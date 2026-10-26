가수 딘딘이 과거 열애사를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

가수 딘딘이 과거 열애사를 밝혔다. / 사진제공=코미디TV

가수 딘딘(36)이 과거 여자친구와 음식 문제로 다투다 헤어졌던 일화를 공개했다.지난 25일 방송된 코미디TV 예능 '밥값 하는 남자들'에서는 이준과 딘딘이 세 곳의 음식점을 방문해 음식값을 맞히는 대결을 펼쳤다.첫 번째로 찾은 곱창 전문점에서 딘딘은 "이기고 싶다"며 승부욕을 보였다. 그는 사장님에게 힌트를 얻기 위해 "나는 솔직히 얘가 여자친구면 이미 얘랑 사귀었어. 키스하고 싶어"라고 말하며 곱창 맛을 칭찬했다. 이준 역시 "이곳은 관광 명소로 자리 잡아야 한다고 생각한다"고 거들었다.이 과정에서 딘딘은 과거 여자친구와 헤어진 사연을 털어놨다. 당시 여자친구와 닭발을 먹기 위해 가게 앞에서 40분을 기다렸고 이후 다툼이 벌어져 결국 이별하게 됐다는 것.딘딘은 곱창을 먹으며 "이 곱창이었다면 결혼했지. 프러포즈하며 손가락에 곱창 꽂을 수 있지"라고 농담했다. 그러나 사장님은 이준에게 힌트를 제공했고 첫 번째 대결에서도 이준이 승리했다.이어진 철판 닭갈비 대결에서는 이준이 길게 늘어나는 치즈를 먹기 위해 자리에서 일어나는 등 적극적인 모습을 보였다. 이번에도 이준이 힌트를 얻었지만 두 사람 모두 예상 금액으로 6만 5000원을 적어내 승부를 가리지 못했다.마지막 무한리필 샤부샤부 대결에서 딘딘은 "내 돈 주고 샤부샤부를 먹으러 간 적이 없다"며 자신 없는 모습을 보였다. 하지만 음식을 맛본 뒤 "이 육수에서 반신욕 할까 고민 중이야"라고 말하는가 하면 부챗살을 먹고 소 울음소리를 흉내 내기도 했다.마지막 힌트 역시 이준이 가져갔지만 대결에서는 딘딘이 승리했다. 다만 최종 결과가 무승부로 결정되면서 두 사람 모두 벌칙을 받게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr