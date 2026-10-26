그룹 82메이저 / 사진=공식 SNS 캡처

그룹 82메이저 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 서울 단독 콘서트에서 미발매 신곡을 처음 선보였다.82메이저는 지난 24~25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 여섯 번째 단독 콘서트 '82CLUB : out of control'을 개최했다. 이틀간 진행된 공연은 전석 매진됐다.이날 82메이저는 '뭘 봐'와 '가시밭길도 괜찮아'로 공연을 시작했다. 이어 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 안겨준 'Like Fire'를 비롯해 'Face Time', '촉(Choke)', 'TROPHY', 'Sign' 리믹스 버전 등 기존 발표곡을 선보였다.미발매곡 'Bees'와 'Fresh & Clean' 무대도 처음 공개했다. 멤버들은 두 곡을 통해 새로운 음악을 미리 들려줬으며, 세 명씩 나뉜 유닛 무대도 마련했다. 박석준·윤예찬·황성빈은 '차'를, 남성모·조성일·김도균은 'Ring tone'을 각각 공연했다.공연 후반부에는 'Need That Bass'에 맞춰 관객들의 떼창이 이어졌다. 앙코르에서는 윤예찬이 직접 디제잉에 나섰고, 이후 게스트 DJ 정현과 나머지 멤버들도 합류했다. 멤버들이 객석으로 내려가 팬들과 가까이에서 공연하는 장면도 연출됐다.공연이 끝난 뒤에는 관객들과 직접 인사를 나누는 하이바이 이벤트가 진행됐다.82메이저는 앞으로도 콘서트와 팬미팅 등 온·오프라인 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr