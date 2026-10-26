아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

아이브 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 선공개한 타이틀곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)에 이어 새 앨범 전곡을 공개한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 미니앨범 'Looks Can Kill'을 발매한다. 지난 19일 먼저 선보인 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다.이번 앨범은 '걸 히어로(Girl Hero)'를 새로운 자아로 설정한 스핀오프 프로젝트다. 앞서 큐피드와 마법 소녀로 변신했던 아이브는 또 다른 모습을 통해 그간 음악의 중심에 뒀던 '자기 확신'을 풀어낸다.멤버들은 수록곡 작사에도 참여했다. 레이가 타이틀곡 'Looks Can Kill'의 가사를 썼으며, 가을과 리즈는 묵직한 비트에 당당한 태도를 담은 'CRUMBS'(크럼즈)의 작사에 이름을 올렸다.수록곡 'Mirror Mirror'(미러 미러)는 동화적 소재를 어둡고 몽환적인 분위기로 해석한 곡이다. 'SNAKESKIN'(스네이크스킨)은 변신을 통해 진정한 자신을 드러낸다는 이야기를 담았다.'Girls Girls Girls'(걸스 걸스 걸스)는 리듬감 있는 사운드와 경쾌한 보컬이 특징이다. 앨범의 마지막을 장식하는 'Glow Motion'(글로우 모션)은 섬세하고 몽환적인 감성으로 구성됐다.신보 작업에는 개코, 서지음, 릴체리, 오메가사피엔을 비롯해 자라 라슨(Zara Larsson), 마고 XS(Margo XS), 세실 빌리브(Cecile Believe) 등 국내외 음악가들이 합류했다.아이브는 타이틀곡 선공개 이후 포인트 안무인 '저격 댄스'와 역동적인 퍼포먼스를 선보이며 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr